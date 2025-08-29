Κινεζική ειρηνευτική αποστολή στην Ουκρανία προτείνει ο Τραμπ

Την ανάπτυξη κινεζικών στρατευμάτων ως ειρηνευτικής δύναμης στη μεταπολεμική Ουκρανία πρότεινε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας πρόταση που υπέβαλε αρχικά ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με άτομα που ενημερώθηκαν για τις συζητήσεις και τα οποία επικαλούνται υπό τον όρο ανωνυμίας οι Financial Times.

Στη συνάντηση με Ευρωπαίους ηγέτες και τον πρόεδρο της Ουκρανίας στον Λευκό Οίκο την περασμένη εβδομάδα, ο Αμερικανός πρόεδρος πρότεινε να προσκληθεί η Κίνα ώστε να παράσχει ειρηνευτικές δυνάμεις για την εποπτεία της ουδέτερης ζώνης κατά μήκος της πρώτης γραμμής των 1.300 χιλιομέτρων στην Ουκρανία, στο πλαίσιο ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

«Είναι ψευδές», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, προσθέτοντας ότι δεν υπήρξε «καμία συζήτηση για κινεζική ειρηνευτική δύναμη».

Η ιδέα βρίσκει αντίθετες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και έχει ήδη απορριφθεί από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λόγω της κρίσιμης υποστήριξης του Πεκίνου στην πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας.

Η συνάντηση της περασμένης εβδομάδας ήταν μέρος των συνεχιζόμενων συζητήσεων σχετικά με την πιθανή κατάπαυση του πυρός, τις δυτικές εγγυήσεις ασφαλείας που θα παρασχεθούν στην Ουκρανία και τη δομή οποιασδήποτε μεταπολεμικής διευθέτησης.

Ο Τραμπ έχει πιέσει τις δύο πλευρές να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία, αλλά η Μόσχα και το Κίεβο παραμένουν σε απόσταση μεταξύ τους σε σημαντικές λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένου του εδαφικού.

Ανώτεροι στρατιωτικοί και πολιτικοί αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ, την Ουκρανία και μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες συζήτησαν τη δημιουργία αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης που θα περιπολείται από ουδέτερη ειρηνευτική δύναμη, ως πρώτο επίπεδο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Οι Ρώσοι εκπρόσωποι έθεσαν για πρώτη φορά την ιδέα των κινεζικών ειρηνευτικών δυνάμεων ως εγγύηση ασφάλειας κατά τη διάρκεια των πρώτων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη, την άνοιξη του 2022.

Η Κίνα δήλωσε ανοιχτή να διαδραματίσει «εποικοδομητικό ρόλο» στην επίλυση της κρίσης, αφού η Ρωσία πιο πρόσφατα υπαινίχθηκε ότι το Πεκίνο θα μπορούσε να είναι εκ των εγγυητών ασφάλειας της Ουκρανίας στο πλαίσιο ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ άφησε να εννοηθεί προ ημερών ότι τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, στα οποία περιλαμβάνονται η Ρωσία και η Κίνα, θα μπορούσαν να υποστηρίξουν μια εγγύηση ασφάλειας για την Ουκρανία σε πιθανή διευθέτηση που θα τερματίσει τον πόλεμο του Κρεμλίνου.

Ωστόσο, το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι «δεν ήταν αληθείς» οι αναφορές των μέσων ενημέρωσης πως το Πεκίνο είχε προσφερθεί να συμμετάσχει σε ειρηνευτική δύναμη για την Ουκρανία.

Η ιδέα είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα απορριφθεί από τον Ζελένσκι, ο οποίος έχει δηλώσει ότι δεν θα υποστηρίξει ειρηνευτική δύναμη κινεζικών στρατευμάτων.

«Γιατί η Κίνα δεν συμμετέχει στις εγγυήσεις; Πρώτον, δεν μας βοήθησε να σταματήσουμε τον πόλεμο από την αρχή. Δεύτερον, βοήθησε τη Ρωσία, ανοίγοντας την αγορά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών», δήλωσε ο Ζελένσκι πρόσφατα.

«Δεν έκαναν τίποτα όταν καταλήφθηκε η Κριμαία. Γι' αυτό δεν χρειαζόμαστε εγγυητές που δεν βοηθούν την Ουκρανία και δεν τη βοήθησαν όταν το χρειαστήκαμε [μετά τη ρωσική εισβολή]».

Τον Απρίλιο, ο Ζελένσκι κατηγόρησε την Κίνα ότι προμηθεύει τη Ρωσία με όπλα και τη βοηθά στην παραγωγή όπλων. Είπε επίσης ότι το Πεκίνο δεν κάνει τίποτα για να εμποδίσει τη Ρωσία να στρατολογήσει Κινέζους για να πολεμήσουν στην Ουκρανία.

Και η Τουρκία στο παιχνίδι

Η Ουκρανία έχει δείξει ανοιχτή στη συμμετοχή τουρκικών δυνάμεων στην ειρηνευτική αποστολή που σκιαγραφούν σήμερα το Κίεβο και οι δυτικοί εταίροι του ως μέρος ενός μεταπολεμικού σχεδίου.

Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε στον Ζελένσκι την Πέμπτη ότι η Άγκυρα είναι πρόθυμη να φιλοξενήσει οποιεσδήποτε συνομιλίες υψηλού επιπέδου μεταξύ Κιέβου και Μόσχας και ότι θα συμβάλει στην ασφάλεια της Ουκρανίας εάν επιτευχθεί ειρήνη. Τρεις γύροι ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών αξιωματούχων έχουν πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη από τον Μάρτιο, αλλά δεν έχουν φέρει ουσιαστική πρόοδο, πέρα από τις ανταλλαγές αιχμαλώτων.

«Η Τουρκία συνεχίζει τις προσπάθειές της για τον τερματισμό του πολέμου και την εγκαθίδρυση μόνιμης ειρήνης. Ακολούθως θα συνεχίσει να συμβάλλει στην ασφάλεια της Ουκρανίας», ανέφερε το γραφείο του προέδρου.

Η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, ανέκαθεν παρουσίαζε τον εαυτό της ως ειρηνοποιό κατά τη διάρκεια του πολέμου. Πρόσφατα έχει υπονοήσει ότι αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ειρηνευτικής δύναμης, ιδίως στη Μαύρη Θάλασσα, ως μέρος οποιασδήποτε τελικής συμφωνίας με τη Ρωσία.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι θα μπορούσαν να δεχτούν την Τουρκία σ' αυτό τον ρόλο.