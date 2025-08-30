Παράνομοι αλλά... μένουν οι δασμοί Τραμπ αποφάσισε Εφετείο των ΗΠΑ

Οι περισσότερες από τις δασμολογικές επιβαρύνσεις που επέβαλε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κρίθηκαν παράνομες από ομοσπονδιακό εφετείο, το οποίο διαπίστωσε ότι υπερέβη την εξουσία του επιβάλλοντάς τες μέσω ενός νόμου περί εκτάκτου ανάγκης. Ωστόσο, οι δικαστές επέτρεψαν στους δασμούς να παραμείνουν σε ισχύ όσο η υπόθεση εκκρεμεί.

Το Ομοσπονδιακό Εφετείο επικύρωσε προηγούμενη απόφαση του Δικαστηρίου Διεθνούς Εμπορίου, το οποίο είχε κρίνει ότι ο Τραμπ έκανε λανθασμένη επίκληση του νόμου για να επιβάλει υψηλούς δασμούς σε χώρες σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, οι εφέτες δήλωσαν ότι το κατώτερο δικαστήριο πρέπει να επανεξετάσει την απόφασή του να μπλοκάρει τους δασμούς συνολικά.

«Ο νόμος παραχωρεί σημαντικές εξουσίες στον Πρόεδρο να προβεί σε σειρά ενεργειών σε απάντηση σε κηρυγμένη εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αλλά καμία από αυτές δεν περιλαμβάνει ρητά την εξουσία επιβολής δασμών, τελών ή παρόμοιων μέτρων, ούτε την εξουσία φορολόγησης», ανέφερε το δικαστήριο.

Η απόφαση, με ψήφους 7-4, παρατείνει την αγωνία για το αν οι δασμοί του Τραμπ θα παραμείνουν τελικά σε ισχύ. Η υπόθεση αναμενόταν να φθάσει στο Ανώτατο Δικαστήριο για τελική απόφαση. Η κυβέρνηση μπορεί τώρα να στραφεί στους ανώτατους δικαστές, οι οποίοι σε άλλες υποθέσεις έχουν σε μεγάλο βαθμό στηρίξει τον πρόεδρο. Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος μπορεί επίσης να επιτρέψει στο Δικαστήριο Διεθνούς Εμπορίου να επανεξετάσει πρώτο το ζήτημα, γράφει το Bloomberg.

«ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΑΣΜΟΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΙΣΧΥ!» δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social λίγο μετά την ανακοίνωση της απόφασης.

«Σήμερα, ένα Εφετείο με έντονη κομματική προκατάληψη είπε εσφαλμένα ότι οι Δασμοί μας πρέπει να αποσυρθούν, αλλά γνωρίζουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν στο τέλος», πρόσθεσε ο πρόεδρος. «Αν αυτοί οι Δασμοί καταργούνταν ποτέ, θα ήταν μια ολική καταστροφή για τη Χώρα».