Καλιφόρνια: Αναστέλλει τις κυρώσεις για τα υπερκέρδη στα καύσιμα

Να αναστείλει την επιβολή κυρώσεων ψήφισε η Επιτροπή Ενέργειας της πολιτείας της Καλιφόρνια στις ΗΠΑ χθες Παρασκευή (29/8), για τα υπερβολικά κέρδη που δημιουργήθηκαν μετά την εκτίναξη της τιμής της βενζίνης υψηλότερα των 8 δολαρίων ανά γαλόνι το 2022, σύμφωνα με δημοσίευμα του διεθνούς ειδησεογραφικού πρακτορείου Reuters.

Η καθυστέρηση στην εφαρμογή των κυρώσεων έρχεται καθώς το διυλιστήριο της Phillips 66 στο Λος Άντζελες ετοιμάζεται να ξεκινήσει τη διακοπή της παραγωγής ήδη από την επόμενη εβδομάδα πριν από το οριστικό κλείσιμο.

«Είναι γεγονός ότι η προσφορά μειώνεται ταχύτερα από τη ζήτηση και πρέπει να τις ευθυγραμμίσουμε: αυτό σημαίνει επιβράδυνση της απώλειας της προσφοράς, ενώ παράλληλα επιδιώκεται επιθετικά η μετάβαση σε οχήματα μηδενικών εκπομπών», ανέφεραν μέλη της Επιτροπής σε δήλωση.

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ είχε προτείνει τις κυρώσεις, ωστόσο έκτοτε άλλαξε κατεύθυνση εν μέσω ανησυχιών για άνοδο των τιμών το 2026 μετά το κλείσιμο του διυλιστηρίου της Phillips 66 και ενός εργοστασίου στην περιοχή του Σαν Φρανσίσκο που λειτουργεί από τη Valero Energy.

Και οι δύο εταιρείες δήλωσαν ότι η μειωμένη ζήτηση της βενζίνης που προωθείται από τις πολιτικές της πολιτείας υπέρ των οχημάτων που δεν κινούνται με ορυκτά καύσιμα, καθιστά μακροπρόθεσμα μη βιώσιμη την άλλοτε κερδοφόρα αγορά της Καλιφόρνιας.

Η Καλιφόρνια έχει υιοθετήσει στόχο να απαγορεύσει την πώληση οχημάτων που κινούνται με ορυκτά καύσιμα έως το 2035.

Η καθυστέρηση στις κυρώσεις υποστηρίχθηκε από την Ένωση Πετρελαίου των Δυτικών Πολιτειών (WSPA), η οποία είχε ζητήσει την καθυστέρηση τους για 20 χρόνια, υποστηρίζοντας ότι οι τιμές καθορίζονται από τις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου και όχι από τις πολιτικές της πολιτείας.

Η ομάδα Consumer Watchdog της πολιτείας κατηγόρησε την αλλαγή κατεύθυνσης των αξιωματούχων της Καλιφόρνια.

«Βγάζοντας την ποινή από το τραπέζι, ανοίγετε την αγορά στις ανόδους των τιμών που υποστήκαμε το 2022», δήλωσε ο πρόεδρος του Consumer Watchdog, Τζέιμι Κορτ, με επιστολή του πριν από την ψηφοφορία.

Εκτός από την αναστολή των κυρώσεων, η Επιτροπή ψήφισε επίσης την υιοθέτηση πολιτικών για τη σταθεροποίηση της δυναμικότητας των διυλιστηρίων της Καλιφόρνιας, την αύξηση των εισαγωγών καυσίμων κίνησης και την προώθηση της ανάπτυξης των αποθεμάτων πετρελαίου της πολιτείας.

Εξαιτίας των Βραχωδών Ορών, η Καλιφόρνια είναι απομονωμένη από τα κέντρα διύλισης των ΗΠΑ κατά μήκος της ακτής του Κόλπου των ΗΠΑ και τις μεσοδυτικές πολιτείες. Η πολιτεία βασίζεται σε ότι μπορούν να παράγουν τα εργοστάσια στην εν λόγω πολιτεία και την Ουάσιγκτον, καθώς και στις εισαγωγές από τα διυλιστήρια της Ασίας.