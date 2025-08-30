#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Υεμένη: Αντάρτες Χούθι ανακοινώνουν τον θάνατο του «πρωθυπουργού» τους

Οι Χούθι ανακοίνωσαν τον θάνατο του πρωθυπουργού τους και πολλών υπουργών σε ισραηλινές επιδρομές στη Σαναά. Η επίθεση, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, είχε στόχο συνάντηση ηγετών του αντάρτικου κινήματος.

Υεμένη: Αντάρτες Χούθι ανακοινώνουν τον θάνατο του «πρωθυπουργού» τους

Δημοσιεύθηκε: 30 Αυγούστου 2025 - 18:46

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν σήμερα τον θάνατο του «πρωθυπουργού» τους και πολλών υπουργών σε επιδρομές που εξαπέλυσε το Ισραήλ την Πέμπτη στην πρωτεύουσα Σαναά.

«Ανακοινώνουμε τον μαρτυρικό θάνατο του μαχητή Άχμεντ αλ Ραχάουι, του επικεφαλής της κυβέρνησης, μαζί με πολλούς από τους υπουργούς του, στην επίθεση που πραγματοποίησε την Πέμπτη ο ισραηλινός εχθρός κατά συνάντηση αυτών στη Σαναά», υπογράμμισε ανακοίνωση των Χούθι, που μετέδωσε το τηλεοπτικό τους δίκτυο Al-Massirah.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «πολλοί από τους συναδέλφους τους τραυματίστηκαν, ορισμένοι σοβαρά».

Οι Χούθι ανέφεραν επιθέσεις στη Σαναά την Πέμπτη, χωρίς να διευκρινίζουν τους στόχους των επιθέσεων. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε «στρατιωτικό στόχο» στην πρωτεύουσα της Υεμένης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Υεμένη: Νέα ισραηλινά πλήγματα σε θέσεις των Χούθι

Μπαράζ ισραηλινών επιθέσεων κατά των Χούθι

Ισραήλ: Εξαπέλυσε επιθέσεις στην πρωτεύουσα της Υεμένης

Ισραήλ: Ήχησαν σειρήνες στο Τελ Αβίβ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο