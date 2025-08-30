#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΗΠΑ: Σχέδιο για μετονομασία του Πενταγώνου σε υπουργείο Πολέμου

Η κυβέρνηση Τραμπ προωθεί σχέδια για τη μετονομασία του υπουργείου Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Η αλλαγή ίσως χρειαστεί την έγκριση του Κογκρέσου.

ΗΠΑ: Σχέδιο για μετονομασία του Πενταγώνου σε υπουργείο Πολέμου

Δημοσιεύθηκε: 30 Αυγούστου 2025 - 22:29

Η αμερικανική κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προωθεί σχέδια για την μετονομασία του υπουργείου Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου, ανέφερε σήμερα η Wall Street Journal, επικαλούμενη αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Αυτή η αλλαγή ονομασίας του μεγαλύτερου υπουργείου της αμερικανικής κυβέρνησης ενδέχεται να απαιτεί την έγκριση του Κογκρέσου.

Εντούτοις, ο Λευκός Οίκος διερευνά εναλλακτικές μεθόδους για να υλοποιήσει αυτή την αλλαγή, τονίζει το δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

 

