ΗΠΑ: Συνεχίζονται οι εμπορικές διαπραγματεύσεις για τους δασμούς

Η απόφαση αφορούσε τους λεγόμενους αμοιβαίους δασμούς που καθορίσθηκαν τον Απρίλιο, καθώς και εκείνους που επιβλήθηκαν κατά της Κίνας, του Καναδά και του Μεξικού τον Φεβρουάριο.

Δημοσιεύθηκε: 31 Αυγούστου 2025 - 17:44

H κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει τις συνομιλίες της με εμπορικούς εταίρους παρά την απόφαση αμερικανικού εφετείου βάσει της οποίας οι περισσότεροι δασμοί του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είναι παράνομοι, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός αντιπρόσωπος για το Εμπόριο (USTR) Τζέιμισον Γκριρ.

«Οι εμπορικοί εταίροι μας συνεχίζουν να εργάζονται πολύ στενά μαζί μας στις διαπραγματεύσεις», είπε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή του Fox News, Fox & Friends. «Οι άνθρωποι προχωρούν με τις συμφωνίες τους, ανεξαρτήτως του τι αυτό το δικαστήριο μπορεί να πει στο μεταξύ».

Όπως επισημαίνει το Reuters, ο Γκρίρ δεν ανέφερε με ποιες χώρες συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις οι ΗΠΑ, ωστόσο είπε πως ο ίδιος μίλησε με έναν υπουργό Εμπορίου χθες το πρωί.

Η απόφαση του Ομοσπονδιακού Εφετείου των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή (29/8) αφορούσε τους λεγόμενους αμοιβαίους δασμούς του Τραμπ που καθ0ρίσθηκαν τον Απρίλιο, καθώς και τους δασμούς που επιβλήθηκαν κατά της Κίνας, του Καναδά και του Μεξικού τον Φεβρουάριο, ωστόσο δεν επηρεάζει εκείνους που εκδόθηκαν βάσει άλλης νομικής εξουσιοδότησης.

Ο Τραμπ «κατακεραύνωσε» την απόφαση και δήλωσε ότι θα προσφύγει για την υπόθεση στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ. Το εφετείο δήλωσε ότι οι δασμοί του μπορούν να παραμείνουν σε ισχύ έως τις 14 Οκτωβρίου για να επιτραπούν οι εφέσεις.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος έχει καταστήσει τους δασμούς πυλώνα της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ στη δεύτερη θητεία του από την ανάληψη των καθηκόντων του τον περασμένο Ιανουάριο, χρησιμοποιώντας τους για να ασκήσει πολιτική πίεση και να επαναδιαπραγματευτεί εμπορικές συμφωνίες, ακόμη και όταν οι δασμοί έχουν αυξήσει τη μεταβλητότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

 

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

