Το sell off στα μακροχρόνια ομόλογα έφτασε στην... Ιαπωνία

Το παγκόσμιας κλίμακας sell off κρατικού χρέους επεκτάθηκε στο Τόκιο χθες, με τις αποδόσεις των ιαπωνικών μακροπρόθεσμων ομολόγων να φτάνουν σε επίπεδα-ρεκόρ.

Οι αποδόσεις των 30ετών ιαπωνικών κρατικών ομολόγων εκτινάχθηκαν έως και στο 3,28%, σε ιστορικό υψηλό, καθώς η πίεση των πωλητών αυξήθηκε. Οι αποδόσεις των 20ετών έφτασαν έως και το 2,69%, το υψηλότερο επίπεδο από το 1999. Οι αποδόσεις κινούνται αντιστρόφως με τις τιμές.

Οι κινήσεις στο ιαπωνικό χρέος αντανακλούν την αυξανόμενη ανησυχία των επενδυτών γύρω από χώρες με μεγάλα αποθέματα κρατικού χρέους. Ακολούθησαν την άνοδο των αποδόσεων των 30ετών βρετανικών gilts στο υψηλότερο επίπεδο από το 1998 την Τρίτη, ενώ οι αποδόσεις των 10ετών γαλλικών ομολόγων αυξήθηκαν κατά 0,05 ποσοστιαίες μονάδες στο 3,58% εν μέσω ανησυχιών για τη σταθερότητα της κυβέρνησης.

Οι αποδόσεις των 30ετών αμερικανικών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν κατά 0,02 ποσοστιαίες μονάδες στο 4,98% νωρίτερα κατά τη διαπραγμάτευση στην Ασία, ενώ οι αποδόσεις των 10ετών αυξήθηκαν κατά το ίδιο ποσοστό στο 4,28%.

Στην Ιαπωνία, οι επενδυτές αντέδρασαν επίσης στην ανησυχία ότι ο πρωθυπουργός Σιγκέρου Ισίμπα μπορεί σύντομα να αναγκαστεί να παραιτηθεί.