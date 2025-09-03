#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Το sell off στα μακροχρόνια ομόλογα έφτασε στην... Ιαπωνία

Σε ιστορικό υψηλό σκαρφάλωσε σήμερα η απόδοση των 30ετών τίτλων. Προηγήθηκαν πολυετή ρεκόρ για τους αντίστοιχους τίτλους της Βρετανίας και της Γαλλίας.

Το sell off στα μακροχρόνια ομόλογα έφτασε στην... Ιαπωνία

Δημοσιεύθηκε: 3 Σεπτεμβρίου 2025 - 09:33

Το παγκόσμιας κλίμακας sell off κρατικού χρέους επεκτάθηκε στο Τόκιο χθες, με τις αποδόσεις των ιαπωνικών μακροπρόθεσμων ομολόγων να φτάνουν σε επίπεδα-ρεκόρ.

Οι αποδόσεις των 30ετών ιαπωνικών κρατικών ομολόγων εκτινάχθηκαν έως και στο 3,28%, σε ιστορικό υψηλό, καθώς η πίεση των πωλητών αυξήθηκε. Οι αποδόσεις των 20ετών έφτασαν έως και το 2,69%, το υψηλότερο επίπεδο από το 1999. Οι αποδόσεις κινούνται αντιστρόφως με τις τιμές.

Οι κινήσεις στο ιαπωνικό χρέος αντανακλούν την αυξανόμενη ανησυχία των επενδυτών γύρω από χώρες με μεγάλα αποθέματα κρατικού χρέους. Ακολούθησαν την άνοδο των αποδόσεων των 30ετών βρετανικών gilts στο υψηλότερο επίπεδο από το 1998 την Τρίτη, ενώ οι αποδόσεις των 10ετών γαλλικών ομολόγων αυξήθηκαν κατά 0,05 ποσοστιαίες μονάδες στο 3,58% εν μέσω ανησυχιών για τη σταθερότητα της κυβέρνησης.

Οι αποδόσεις των 30ετών αμερικανικών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν κατά 0,02 ποσοστιαίες μονάδες στο 4,98% νωρίτερα κατά τη διαπραγμάτευση στην Ασία, ενώ οι αποδόσεις των 10ετών αυξήθηκαν κατά το ίδιο ποσοστό στο 4,28%.

Στην Ιαπωνία, οι επενδυτές αντέδρασαν επίσης στην ανησυχία ότι ο πρωθυπουργός Σιγκέρου Ισίμπα μπορεί σύντομα να αναγκαστεί να παραιτηθεί.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εκδόσεις ομολόγων-μαμούθ από τα κράτη εν μέσω sell off

Φυγή από το δολάριο στις αναδυόμενες, στροφή σε γουάν και φράγκο

Ιαπωνία: Ακύρωσε το ταξίδι του στις ΗΠΑ ο κορυφαίος εμπορικός διαπραγματευτής

Σε πόλεμο η Αθήνα με hedge funds για τα «warrants ΑΕΠ»

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο