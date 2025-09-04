Η Apple μπαίνει στην αναζήτηση με AI: Νέο εργαλείο για το Siri

Η Apple σχεδιάζει να λανσάρει το επόμενο έτος το δικό της εργαλείο αναζήτησης στο διαδίκτυο με τεχνητή νοημοσύνη, ενσωματωμένο στον φωνητικό βοηθό Siri, προκειμένου να ανταγωνιστεί τις εταιρείες OpenAI και Perplexity AI.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, το νέο σύστημα, με την ονομασία World Knowledge Answers, θα μπορεί να αναζητά πληροφορίες από όλο το διαδίκτυο και θα παρέχει ένα σύστημα σύνοψης με τεχνητή νοημοσύνη, ώστε τα αποτελέσματα να είναι πιο εύληπτα και ακριβή.

Η Apple συνεργάζεται με την Google της Alphabet για την αξιολόγηση και τη δοκιμή ενός μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης που έχει αναπτύξει η Google, με σκοπό να ενισχύσει τις δυνατότητες του φωνητικού βοηθού, ενώ η νέα εμπειρία αναζήτησης θα περιλαμβάνει μια διεπαφή που θα χρησιμοποιεί κείμενο, φωτογραφίες, βίντεο και τοπικά σημεία ενδιαφέροντος.