Γιατί οι γυναίκες χρησιμοποιούν λιγότερο την Τεχνητή Νοημοσύνη

Οι άνδρες είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιήσουν εργαλεία Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης (Generative AI) σε σύγκριση με τις γυναίκεςμ σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται στοιχεία από την έκθεση«Global Evidence on Gender Gaps and Generative AI» των Nicholas G. Otis, Solène Delecourt, Katelynn Cranney και Rembrand Koning επισημαίνει ότι οι συγγραφείς εξέτασαν την υιοθέτηση της Gen AI σε παγκόσμιο επίπεδο και διαπίστωσαν ένα έντονο χάσμα στη χρήση της από άνδρες και γυναίκες, τόσο στην επαγγελματική όσο και στην καθημερινή ζωή.

Τι δείχνουν οι έρευνες

Όπως εξηγεί η Wall Street Journal στο πλαίσιο της διεξαγωγής της έκθεσης, πραγματοποιήθηκε μια μετα-ανάλυση 18 ερευνών, οι οποίες είχαν ως αντικείμενο έρευνας τη χρήση της GenAI από άνδρες και γυναίκες. Συνολικά, η μετα-ανάλυση έδειξε ότι οι γυναίκες ήταν κατά περίπου 20% λιγότερο πιθανό να χρησιμοποιούν συστήματα GenAI σε σύγκριση με τους άνδρες.

Για παράδειγμα, σε ένα μέρος της έκθεσης οι συγγραφείς διαπίστωσαν ότι οι γυναίκες αντιπροσώπευαν το 42% των μέσων μηνιαίων χρηστών στο ChatGPT, το 42,4% στο Perplexity και το 31,2% στο Claude της Anthropic. Σημειώνεται ότι τα συγκεκριμένα δεδομένα συλλέχθηκαν μεταξύ Νοεμβρίου 2022 και Μαΐου 2024 και αντικατοπτρίζουν τους μηνιαίους μέσους όρους.

Μάλιστα, όπως υπογραμμίζει η Wall Street Journal, το χάσμα μεταξύ των φύλων ήταν ακόμη πιο έντονο όταν οι συγγραφείς εξέτασαν τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε smartphones. Μεταξύ Μαΐου 2023 και Νοεμβρίου 2024, εκτιμάται ότι μόνο το 27,2% του συνόλου των λήψεων της εφαρμογής του ChatGPT προήλθε από γυναίκες. Την ίδια ώρα, παρόμοια χαμηλά ποσοστά λήψεων από γυναίκες παρατηρήθηκαν και στις εφαρμογές των Claude και Perplexity.

Πόσο έντονο είναι το χάσμα μεταξύ των φύλων

Συνολικά, οι 18 έρευνες εξέτασαν περίπου 143.000 άτομα παγκοσμίως, και το χάσμα που παρατηρήθηκε μεταξύ των φύλων ήταν επίμονο, όπως υπογραμμίζει το δημοσίευμα. Για του λόγου το αληθές, στο πλαίσιο μιας έρευνας σε μεταδιδακτορικούς φοιτητές διαπιστώθηκε ένα χάσμα 21 ποσοστιαίων μονάδων μεταξύ των φύλων παγκοσμίως.

Σε μια άλλη μελέτη, στην οποία εξετάστηκαν ιδιοκτήτες επιχειρήσεων στις Η.Π.Α., την Αυστραλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά παρατηρήθηκε ένα χάσμα 11 ποσοστιαίων μονάδων. Επίσης, σε άλλες δύο έρευνες πάνω σε φοιτητές στις ΗΠΑ και τη Σουηδία διαπιστώθηκε χάσμα 25 και 31 ποσοστιαίων μονάδων, αντίστοιχα.

Σε δηλώσεις του στην Wall Street Journal ο Rembrand Koning, αναπληρωτής καθηγητής στη Harvard Business School και ένας από τους συγγραφείς της έκθεσης εξήγησε ότι τα αποτελέσματα ήταν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια από χώρα σε χώρα.

Ο Koning επισήμανε ότι η τάση που παρατήρησαν ήταν ξεκάθαρη σε «χώρες με υψηλό εισόδημα, όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Ιαπωνία, αλλά και σε χώρες με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα, όπως η Ινδία, η Βραζιλία και η Κένυα».

«Ήταν σοκαριστικό», σχολίασε ο ίδιος.

Γιατί οι γυναίκες διστάζουν να χρησιμοποιήσουν εργαλεία AI

Ακόμα, οι συγγραφείς της έκθεσης εξέτασαν το φύλο των ατόμων που χρησιμοποιούν εργαλεία και εφαρμογές που βασίζονται στην τεχνολογία GenAI και τα δεδομένα της για την εκτέλεση κάποιου συγκεκριμένου σκοπού.

Για άλλη μια φορά παρατήρησαν ένα παρόμοιο μοτίβο: Από τα 3.821 εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης για συγκεκριμένους σκοπούς που μελέτησαν οι συγγραφείς, μόνο το 34,3% είχαν κάποια επίσκεψη από γυναίκες. Τα δεδομένα αυτά συλλέχθηκαν μεταξύ Αυγούστου 2022 και Ιουλίου 2025, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Μάλιστα, σε ορισμένες έρευνες οι γυναίκες εξέφρασαν την ανησυχία ότι η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης θα μπορούσε να τις «τιμωρήσει» επαγγελματικά ή ότι θα επέτρεπε στους συναδέλφους τους να αμφισβητήσουν τις επαγγελματικές τους ικανότητες.

«Για να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα, οι εργοδότες θα μπορούσαν να καταστήσουν υποχρεωτική τη χρήση της GenAI», δήλωσε ο Koning, ενώ πρόσθεσε πως είναι ζωτικής σημασίας και τα δύο φύλα να χρησιμοποιούν την GenAI, έτσι ώστε η Τεχνητή Νοημοσύνη να μαθαίνει από όλους και να αναπτύσσεται με τρόπο ουδέτερο ως προς το φύλο.

«Εάν οι άνδρες είναι οι βασικοί χρήστες, τότε η GenAI θα μπορούσε να επιδεινώσει τις προκαταλήψεις ή τα στερεότυπα σχετικά με το φύλο», προειδοποίησε ο ίδιος.