Προειδοποίησε για χτυπήματα σε ξένες δυνάμεις στην Ουκρανία. Οι οικονομίες Ρωσίας και Κίνας αλληλοσυμπληρώνονται, σημείωσε λίγο μετά την υπογραφή μνημονίου για νέο αγωγό φυσικού αερίου.

Πούτιν: Νόμιμοι στόχοι οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία

Δημοσιεύθηκε: 5 Σεπτεμβρίου 2025 - 09:00

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι τα στρατεύματα των συμμάχων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία θα θεωρούνται από τη Μόσχα ως «νόμιμοι στόχοι», σύμφωνα με το Newsweek. Την ίδια ώρα, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες δεσμεύονται να στείλουν στρατεύματα στο έδαφος ως μέρος των εγγυήσεων ασφάλειας για το Κίεβο όταν τελειώσει ο πόλεμος.

Μιλώντας στο Ανατολικό Οικονομικό Φόρουμ στο Βλαδιβοστόκ, δήλωσε:

«Θεωρούμε ότι οι δυνάμεις αυτές θα είναι νόμιμοι στόχοι για επιθέσεις», προσθέτοντας ότι δεν έχει νόημα η αποστολή στρατευμάτων εάν υπάρχει ειρηνευτική συμφωνία. Ο Πούτιν επανέλαβε ότι η Μόσχα παραμένει ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις, αλλά εξέφρασε σκεπτικισμό σχετικά με τις προθέσεις του Κιέβου.

Χαρακτήρισε την ηγεσία της Ουκρανίας ως «καθεστώς» και είπε ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί πρόοδος χωρίς συμφωνία σε βασικά ζητήματα. Οποιαδήποτε διαπραγματευτική λύση, επέμεινε, πρέπει να επιβεβαιωθεί μέσω δημοψηφίσματος στις πληγείσες περιοχές, ακόμη και αν αυτό αμφισβητεί την εξουσία του ουκρανικού συντάγματος.

Πούτιν: Οι οικονομίες Ρωσίας και Κίνας αλληλοσυμπληρώνονται

Οι οικονομίες της Ρωσίας και της Κίνας αλληλοσυμπληρώνονται, ενώ η Μόσχα και το Πεκίνο μοιράζονται κοινές προσεγγίσεις και αξίες, σημείωσε ο Πούτιν.

Οπως θυμίζει το Reuters, ο Πούτιν μόλις ολοκλήρωσε επίσκεψη στην Κίνα, κατά τη διάρκεια της οποίας οι δύο χώρες υπέγραψαν μνημόνιο για ένα μεγάλο νέο έργο αγωγού φυσικού αερίου.

