Συμφωνία-μαμούθ της Gazprom με Κίνα για τον αγωγό Power of Siberia 2

Η ρωσική Gazprom υπέγραψε μια νομικά δεσμευτική συμφωνία για την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου Power of Siberia 2 προς την Κίνα μέσω της Μογγολίας και συμφώνησε να επεκτείνει τις παραδόσεις μέσω δύο άλλων διαδρομών.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η παραγωγός φυσικού αερίου πρόκειται να μεταφέρει έως και 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως μέσω του Power of Siberia 2 για 30 χρόνια, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, τα οποία επικαλούνται τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Alexey Miller στο Πεκίνο.

Η τιμή του καυσίμου θα είναι χαμηλότερη από αυτή που χρεώνει επί του παρόντος η Gazprom στους πελάτες της στην Ευρώπη, σύμφωνα με τις αναφορές του Miller.

Με την επίτευξη συμφωνίας για τον νέο αγωγό, η Gazprom στοχεύει να επεκτείνει τον ρόλο της ως βασικού προμηθευτή φυσικού αερίου μέσω αγωγών στην ασιατική χώρα και να αντικαταστήσει εν μέρει τις χαμηλότερες ευρωπαϊκές παραδόσεις μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Συμφώνησε επίσης να αυξήσει τις ροές προς την Κίνα μέσω της υπάρχουσας διαδρομής Power of Siberia κατά 6 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως. Η τρέχουσα ετήσια χωρητικότητά της είναι 38 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Οι ροές μέσω της μελλοντικής σύνδεσης της Άπω Ανατολής με την Κίνα, η οποία προβλέπεται να ξεκινήσει το 2027, θα είναι επίσης πάνω από τα αρχικά προγραμματισμένα 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως.