«Πράσινο φως» στην Orsted για την έκδοση νέων μετοχών

Σύμφωνη η συντριπτική πλειοψηφία των μετόχων, παρότι η εταιρεία αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις της για τα κέρδη του τρέχοντος έτους.

Δημοσιεύθηκε: 5 Σεπτεμβρίου 2025 - 16:00

Σχεδόν όλοι οι μέτοχοι της Orsted (πάνω από το 98%) υπερψήφισαν την έκδοση νέων μετοχών ύψους $9,4 δισ., μεταδίδει το Bloomberg. Στην εξέλιξη αυτή ίσως συνέβαλε το γεγονός πως η δανέζικη εταιρεία αιολικής ενέργειας αναγκάστηκε να αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προβλέψεις της για την κερδοφορία του 2025 λόγω των μη ευνοϊκών συνθηκών. Συγκεκριμένα η Orsted εκτίμησε ότι τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων θα είναι κατά $160 εκατ. λιγότερα φέτος από όσα είχε αρχικά προβλέψει.

Η εταιρεία επιδιώκει να συγκεντρώσει σχεδόν τα τρία τέταρτα της αγοραίας αξίας της σε νέο κεφάλαιο, μετά την αναταραχή που προκάλεσε η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να διατάξει παύση των εργασιών στο αιολικό πάρκο Revolution, ύψους 6,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα ανοικτά των ακτών του Ρόουντ Άιλαντ, το οποίο βρισκόταν κοντά στην ολοκλήρωσή του.

Ως απάντηση η Orsted ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι μηνύει την αμερικανική κυβέρνηση.

Το κράτος της Δανίας, το οποίο κατέχει λίγο περισσότερο από το 50% της εταιρείας, δήλωσε εξαρχής ότι θα διατηρήσει τη θέση του ως μέτοχος πλειοψηφίας στην Orsted. Παράλληλα η Equinor ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος της της εταιρείας δήλωσε ότι είναι έτοιμη να αγοράσει περισσότερες μετοχές, ώστε να διατηρήσει το μερίδιό της στο 10%.

