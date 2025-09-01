Ετοιμη να αγοράσει περισσότερες μετοχές της Orsted η Equinor

Η Equinor σκοπεύει να αγοράσει μετοχές αξίας έως και $940 εκατ. από την Orsted καθώς η δανέζικη εταιρεία αιολικής ενέργειας, σχεδιάζει νέα διάθεση μετοχών. Με την κίνηση αυτή η Equinor σκοπεύει να παραμείνει σημαντικός μέτοχος της Orsted διατηρώντας σταθερό στο 10% το μερίδιό της στην εταιρεία, μεταδίδει το Bloomberg. Η προσπάθεια άντλησης κεφαλαίων έρχεται μετά τα χτυπήματα που δέχτηκε η μετοχή αφότου ο Τραμπ σταμάτησε μεγάλο project στις ΗΠΑ.

Πέρα από την Equinor μια νέα διάθεση τίτλων βρίσκει σύμφωνη και την κυβέρνηση της Δανίας, μέτοχο πλειοψηφίας της Orsted (με μερίδιο 50,1% στην εταιρεία). Το γεγονός αυτό αναμένεται να παροτρύνει ακόμη περισσότερους μετόχους να στηρίξουν την πρωτοβουλία.

Στο πλαίσιο αυτό την Παρασκευή, η διοίκηση της Orsted θα πραγματοποιήσει έκτακτη γενική συνέλευση, όπου θα ζητήσει άδεια για να πωλήσει εκ νέου μετοχές. Η τιμή τους και άλλες βασικές λεπτομέρειες θα δημοσιευτούν λίγες ημέρες αργότερα, με την εταιρεία να ελπίζει ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου.