#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ετοιμη να αγοράσει περισσότερες μετοχές της Orsted η Equinor

Η νορβηγική εταιρεία ενέργειας σκοπεύει να αγοράσει μετοχές αξίας έως και $940 εκατ. διατηρώντας έτσι στο 10% το μερίδιό της στην Orsted.

Ετοιμη να αγοράσει περισσότερες μετοχές της Orsted η Equinor

Δημοσιεύθηκε: 1 Σεπτεμβρίου 2025 - 14:10

Η Equinor σκοπεύει να αγοράσει μετοχές αξίας έως και $940 εκατ. από την Orsted καθώς η δανέζικη εταιρεία αιολικής ενέργειας, σχεδιάζει νέα διάθεση μετοχών. Με την κίνηση αυτή η Equinor σκοπεύει να παραμείνει σημαντικός μέτοχος της Orsted διατηρώντας σταθερό στο 10% το μερίδιό της στην εταιρεία, μεταδίδει το Bloomberg. Η προσπάθεια άντλησης κεφαλαίων έρχεται μετά τα χτυπήματα που δέχτηκε η μετοχή αφότου ο Τραμπ σταμάτησε μεγάλο project στις ΗΠΑ.

Πέρα από την Equinor μια νέα διάθεση τίτλων βρίσκει σύμφωνη και την κυβέρνηση της Δανίας, μέτοχο πλειοψηφίας της Orsted (με μερίδιο 50,1% στην εταιρεία). Το γεγονός αυτό αναμένεται να παροτρύνει ακόμη περισσότερους μετόχους να στηρίξουν την πρωτοβουλία.

Στο πλαίσιο αυτό την Παρασκευή, η διοίκηση της Orsted θα πραγματοποιήσει έκτακτη γενική συνέλευση, όπου θα ζητήσει άδεια για να πωλήσει εκ νέου μετοχές. Η τιμή τους και άλλες βασικές λεπτομέρειες θα δημοσιευτούν λίγες ημέρες αργότερα, με την εταιρεία να ελπίζει ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ο όμιλος ΔΕΗ συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Έργο TWINVEST

ΔΕΗ: Με ταχείς ρυθμούς οι εργασίες στο αιολικό πάρκο στη Ρουμανία

Μείωσε τη συμμετοχή σε εταιρείες ενέργειας το νορβηγικό SWF

Ιστορική βουτιά για τη μετοχή της Orsted

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο