Η Revolut θα λανσάρει τις υπηρεσίες της και στα ΗΑΕ

Η Revolut σκοπεύει να λανσάρει τις υπηρεσίες της στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αφού η fintech-κολοσσός εξασφάλισε αρχική έγκριση για άδειες από την κεντρική τράπεζα της χώρας.

Η Κεντρική Τράπεζα των ΗΑΕ ενέκρινε την αίτηση της Revolut για άδεια τύπου «Stored Value Facilities» και «Retail Payment Services», σύμφωνα με ανακοίνωση. Η fintech σχεδιάζει τώρα να ενισχύσει τις προσλήψεις της στη χώρα τους επόμενους μήνες.

«Η λήψη αυτών των αρχικών εγκρίσεων από την Κεντρική Τράπεζα των ΗΑΕ αποτελεί καθοριστικό βήμα για τη Revolut στην περιοχή», δήλωσε η Ambareen Musa, υπεύθυνη των λειτουργιών της εταιρείας στο Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου.