Η Revolut θα λανσάρει τις υπηρεσίες της και στα ΗΑΕ

Μετά την αρχική έγκριση για άδειες πληρωμών και αποθήκευσης αξίας, η Revolut ετοιμάζεται να επεκταθεί στα ΗΑΕ και να ενισχύσει το προσωπικό της στην περιοχή τους επόμενους μήνες.

Δημοσιεύθηκε: 9 Σεπτεμβρίου 2025 - 11:27

Η Revolut σκοπεύει να λανσάρει τις υπηρεσίες της στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αφού η fintech-κολοσσός εξασφάλισε αρχική έγκριση για άδειες από την κεντρική τράπεζα της χώρας.

Η Κεντρική Τράπεζα των ΗΑΕ ενέκρινε την αίτηση της Revolut για άδεια τύπου «Stored Value Facilities» και «Retail Payment Services», σύμφωνα με ανακοίνωση. Η fintech σχεδιάζει τώρα να ενισχύσει τις προσλήψεις της στη χώρα τους επόμενους μήνες.

«Η λήψη αυτών των αρχικών εγκρίσεων από την Κεντρική Τράπεζα των ΗΑΕ αποτελεί καθοριστικό βήμα για τη Revolut στην περιοχή», δήλωσε η Ambareen Musa, υπεύθυνη των λειτουργιών της εταιρείας στο Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου.

 

