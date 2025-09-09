#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Μικρή άνοδος στη Wall Street με τον Nasdaq σε νέο ρεκόρ

Η Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση στην Ιερουσαλήμ

Ανακοίνωση της ένοπλης πτέρυγας της οργάνωσης. Το Ισραήλ κατεδαφίζει σπίτια στα χωριά της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης από τα οποία κατάγονται οι δύο δράστες.

Η Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση στην Ιερουσαλήμ

Δημοσιεύθηκε: 9 Σεπτεμβρίου 2025 - 16:11

Με ανακοίνωσή της, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη για την τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 6 άτομα και τραυματίστηκαν άλλα 15.

Νωρίτερα, οι αρχές του Ισραήλ ανακοίνωσαν την κατεδάφιση σπιτιών στα χωριά της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης από τα οποία κατάγονται οι δύο Παλαιστίνιοι ένοπλοι δράστες της επίθεσης.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ, Reuters

