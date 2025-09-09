Ισραηλινό χτύπημα στο Κατάρ με στόχο την ηγεσία της Χαμάς

Ηγετικά στελέχη της Χαμάς στην Ντόχα τέθηκαν στο στόχαστρο του Ισραήλ, επιβεβαίωσαν Ισραηλινοί αξιωματούχοι.

Το Ισραήλ κλιμακώνει απότομα τον πόλεμο εναντίον της παλαιστινιακής ένοπλης οργάνωσης, πλήττοντας για πρώτη φορά την πολιτική της ηγεσία στο κράτος του Κόλπου.

Ο ισραηλινός βομβαρδισμός έπληξε κατοικίες ηγετικών στελεχών της Χαμάς. Εκρήξεις ακούστηκαν στην πρωτεύουσα του Κατάρ, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων που μεταδίδει το Reuters.

Ο στρατός ανέφερε ότι λήφθηκαν μέτρα για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου σε μη εμπλεκόμενα άτομα.

🚨BREAKING: About 10 explosions in Qatar, Doha.



This is the Hamas general headquarters. pic.twitter.com/QL5wT5cDfV — Eli Afriat 🇮🇱🎗 (@EliAfriatISR) September 9, 2025

Η ανακοίνωση του στρατού δεν διευκρίνισε πού ακριβώς διεξήχθη η επίθεση. Ωστόσο, πρόκειται για άλλο ένα χτύπημα σε έδαφος τρίτης χώρας, και μάλιστα κεντρικής διαμεσολαβήτριας στις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση πυρός στη Γάζα.

Ισραηλινός αξιωματούχος, μιλώντας στο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12, δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το πράσινο φως για την επίθεση στην καταριανή πρωτεύουσα. Άλλος Ισραηλινός αξιωματούχος τόνισε επίσης ότι οι ΗΠΑ είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων.

Η Χαμάς δεν έχει ακόμη αντιδράσει.

Το Al Jazeera, επικαλούμενο πηγή της Χαμάς, ανέφερε ότι στόχος της επίθεσης έγινε η διαπραγματευτική αντιπροσωπεία της οργάνωσης, την ώρα συνάντησης των κορυφαίων μελών της.

Το Κατάρ, σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ, φιλοξενεί την πολιτική ηγεσία της Χαμάς για περισσότερο από μια δεκαετία και παράλληλα έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο μαζί με την Ουάσιγκτον στην προσπάθεια μεσολάβησης για τον τερματισμό του 22μηνου πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα.

Ισραηλινός αξιωματούχος μιλώντας σε ΜΜΕ της χώρας, είπε πως το Ισραήλ επιτέθηκε στα ηγετικά στελέχη της Χαμάς στο Κατάρ, μεταξύ των οποίων οι Χαλίλ αλ Χάγια και Τζαμπαρίν.

Η σχετική ανακοίνωση του στρατού αναφέρει: «Η Ισραηλινή Άμυνα και η Σιν Μπετ, μέσω της Πολεμικής Αεροπορίας, πραγματοποίησαν πρόσφατα στοχευμένη επίθεση στην κορυφή της ηγεσίας της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς.

Τα μέλη της ηγεσίας που δέχτηκαν επίθεση ηγήθηκαν των δραστηριοτήτων της τρομοκρατικής οργάνωσης για χρόνια και είναι άμεσα υπεύθυνα για την πραγματοποίηση της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου και τη διεξαγωγή του πολέμου κατά του κράτους του Ισραήλ. Πριν από την επίθεση, λήφθηκαν μέτρα για την ελαχιστοποίηση της βλάβης σε αμέτοχους, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης όπλων ακριβείας και πρόσθετων πληροφοριών».

Αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters έκαναν λόγο για πολλαπλές εκρήξεις. Καπνός φάνηκε να υψώνεται πάνω από την περιοχή Κατάρα στην πρωτεύουσα.

Το Κατάρ καταδίκασε την «άνανδρη ισραηλινή επίθεση» με στόχο υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς στην Ντόχα.

Η επίθεση συνιστά κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ανέφερε η κυβέρνηση του εμιράτου.

«Η έρευνα συνεχίζεται στο ανώτατο επίπεδο», πρόσθεσε.