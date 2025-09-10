Βουτά στα δύσκολα ο νέος Γάλλος πρωθυπουργός

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί θα αναλάβει την πρωθυπουργία της Γαλλίας εν μέσω μαζικών διαδηλώσεων, γεγονός που υπογραμμίζει το δύσκολο έργο που τον περιμένει καθώς θα προσπαθήσει να προωθήσει αντιδημοφιλείς μεταρρυθμίσεις στον προϋπολογισμό.

Ο Λεκορνί, που υπηρέτησε ως υπουργός Άμυνας στην προηγούμενη κυβέρνηση, θα γίνει ο πέμπτος πρωθυπουργός της χώρας μέσα σε δύο χρόνια. Οι δύο τελευταίοι απομακρύνθηκαν μετά την αποτυχία τους να περάσουν προϋπολογισμούς που θα περιόριζαν δραστικά το έλλειμμα της Γαλλίας, το μεγαλύτερο στην ευρωζώνη.

Επιπλέον, ένα κίνημα με το όνομα Bloquons Tout ή «Ας τα μπλοκάρουμε όλα» οργανώνει διαδηλώσεις σήμερα που θα επηρεάσουν τα σχολεία, τα περιφερειακά τρένα, ενώ θα προκαλέσουν καθυστερήσεις και κάποιες ακυρώσεις πτήσεων. Τα συνδικάτα σχεδιάζουν μαζικές απεργίες στις 18 Σεπτεμβρίου ενάντια στις προτάσεις του προηγούμενου κυβερνητικού προϋπολογισμού, τις οποίες χαρακτηρίζουν μέτρα λιτότητας.

Βουλευτές από όλο το πολιτικό φάσμα έχουν απορρίψει τη συνέχιση των πολιτικών του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και έχουν ζητήσει νέες βουλευτικές εκλογές. Η κυβέρνηση μειοψηφίας του Λεκορνί θα χρειαστεί την έμμεση στήριξη είτε από τα αριστερά είτε από τα δεξιά για να περάσει τον προϋπολογισμό του 2026 και να επιβιώσει από μια πιθανή πρόταση δυσπιστίας.

«Για οποιονδήποτε πρωθυπουργό, τα πράγματα θα ήταν ούτως ή άλλως περίπλοκα», δήλωσε σε συνέντευξή της η Γκεζίνε Βέμπερ, αναλύτρια στο German Marshall Fund. «Αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα όπως πέρυσι, όπου τα αντίπαλα κόμματα δείχνουν μικρή διάθεση για παραχωρήσεις».

Σε μια ένδειξη για το πώς λειτουργεί η πολιτική συνεργασιών σε ορισμένα κοινοβουλευτικά συστήματα, ο Μακρόν ανέθεσε στον Λεκορνί να «διαβουλευτεί με τις πολιτικές δυνάμεις στο κοινοβούλιο, με σκοπό την υιοθέτηση ενός προϋπολογισμού».

Μόνο μετά από αυτό ο Λεκορνί θα προτείνει τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης. Στο μεταξύ, το υφιστάμενο υπουργικό συμβούλιο θα συνεχίσει να ασκεί καθήκοντα υπηρεσιακής κυβέρνησης.

Ο 39χρονος Λεκορνί είναι ο μόνος υπουργός που έχει υπηρετήσει αδιάλειπτα στην κυβέρνηση από τότε που ο Μακρόν εξελέγη πρόεδρος το 2017. Αναλαμβάνει τον ρόλο έπειτα από την απομάκρυνση του Φρανσουά Μπαϊρού, ο οποίος έχασε την ψήφο εμπιστοσύνης που ο ίδιος προκάλεσε στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει στήριξη για αντιδημοφιλείς περικοπές στον προϋπολογισμό.

Ο Μπαϊρού προωθούσε έναν προϋπολογισμό που θα περιόριζε το έλλειμμα της Γαλλίας το 2026 στο 4,6% του ΑΕΠ από το αναμενόμενο 5,4% φέτος, θυμίζει το Bloomberg.

Ο προϋπολογισμός του 2026 θα αποτελέσει μία από τις πρώτες μεγάλες δοκιμασίες για τον νέο πρωθυπουργό, ο οποίος, για να αποφύγει την τύχη των προκατόχων του, θα πρέπει γρήγορα να ξαναγράψει τα δημοσιονομικά σχέδια ώστε να εξασφαλίσει τουλάχιστον την έμμεση στήριξη ορισμένων πολιτικών αντιπάλων του Μακρόν.

Η Μαρίν Λεπέν του Εθνικού Συναγερμού έγραψε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη ότι ο Μακρόν έπαιξε το τελευταίο του χαρτί διορίζοντας τον Λεκορνί και ότι οι νέες βουλευτικές εκλογές είναι αναπόφευκτες. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα επίσης αντέδρασε. «Αυτό είναι ένα χαστούκι στο πρόσωπο του κοινοβουλίου», δήλωσε ο σοσιαλιστής βουλευτής Φιλίπ Μπρουν στο BFM TV. «Είναι ένα χαστούκι στο πρόσωπο των ψηφοφόρων».

Η τρέχουσα πολιτική κρίση έρχεται έναν χρόνο μετά την ατυχή απόφαση του Μακρόν να προκηρύξει πρόωρες εκλογές. Αυτές διέσπασαν το κοινοβούλιο σε τρία αντιμαχόμενα μπλοκ: τον Εθνικό Συναγερμό, που είναι το μεγαλύτερο κόμμα στην Εθνοσυνέλευση, ένα αριστερό μπλοκ και ένα αποδυναμωμένο κέντρο που στηρίζει τον Μακρόν.

Έκτοτε, ο δείκτης CAC 40 της Γαλλίας -που περιλαμβάνει κολοσσούς όπως η LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, η Airbus SE και η L’Oréal SA- έχει υποχωρήσει κατά 3,2%, σε σύγκριση με άνοδο 5,5% του δείκτη Stoxx Europe 600 και άνοδο 25% του γερμανικού δείκτη DAX, εξαιρουμένων των μερισμάτων.

Την Παρασκευή, ο οίκος Fitch Ratings αναμένεται να επικαιροποιήσει την αξιολόγησή του για την πιστοληπτική ικανότητα της Γαλλίας. Η οικονομία έχει δείξει απροσδόκητη ανθεκτικότητα στην πολιτική αναταραχή των τελευταίων μηνών, με δείκτες να δείχνουν ότι η βιομηχανία έχει ξεπεράσει μια παρατεταμένη ύφεση και η ανάπτυξη να ξεπερνά τις προβλέψεις στο δεύτερο τρίμηνο.

Ωστόσο, έρευνα της Τράπεζας της Γαλλίας που διεξήχθη γύρω από την ανακοίνωση του Μπαϊρού για ψήφο εμπιστοσύνης έδειξε απότομη αύξηση της αβεβαιότητας μεταξύ των επιχειρηματικών ηγετών, συγκρίσιμη με την έξαρση που καταγράφηκε μετά τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης από τον Μακρόν.

Πρώην μέλος των κεντροδεξιών Ρεπουμπλικάνων, ο Λεκορνί είναι από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές των προσπαθειών του Μακρόν να ενισχύσει τη στρατιωτική ισχύ της Γαλλίας με σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού του στρατού και δεσμεύσεις για ενεργή συμμετοχή στην υπεράσπιση της Ουκρανίας.

Ο Λεκορνί είναι επίσης γνωστό ότι διατηρεί σχέσεις με πρόσωπα της γαλλικής άκρας δεξιάς, συμπεριλαμβανομένης της Λεπέν. Οι ηγέτες του Εθνικού Συναγερμού δεν έχουν ακόμη δώσει κάποια ένδειξη ότι θα στηρίξουν τον νέο πρωθυπουργό, αλλά ο πρόεδρος του κόμματος Ζορντάν Μπαρντελά δεν τον απέρριψε.

«Θα κρίνουμε τον νέο πρωθυπουργό -χωρίς αυταπάτες- από τις πράξεις του, τις πολιτικές του για τον προϋπολογισμό της Γαλλίας και το αν αυτές ανταποκρίνονται στις κόκκινες γραμμές μας», έγραψε ο Μπαρντελά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.