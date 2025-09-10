#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Δυναμικά ξεκίνησε το τρίτο τρίμηνο η μητρική των Zara

Οι πωλήσεις της Inditex δείχνουν ανθεκτικότητα παρά την αδύναμη καταναλωτική διάθεση και τον αντίξοο καιρό, υπερβαίνοντας τις προσδοκίες των αναλυτών.

Δημοσιεύθηκε: 10 Σεπτεμβρίου 2025 - 09:39

Ανοδικά κινήθηκαν οι πωλήσεις της Inditex (μητρικής των Zara) στην αρχή του τρίτου τριμήνου, καθώς η μεγαλύτερη εταιρεία λιανικής μόδας στον κόσμο έδειξε ανθεκτικότητα παρά την αδύναμη καταναλωτική διάθεση και τις κακές καιρικές συνθήκες που έχουν πλήξει ανταγωνιστές.

Τα έσοδα αυξήθηκαν 9% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες τις πέντε εβδομάδες έως τις 8 Σεπτεμβρίου, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών, όπως ανακοίνωσε η ισπανική εταιρεία.

Αυτό έρχεται μετά από αύξηση 5,1% στα έσοδα τους πρώτους έξι μήνες έως τον Ιούλιο, κίνηση που την οδήγησε πίσω από τις προβλέψεις.

Η ενημέρωση για τις πωλήσεις προσφέρει μερική ανακούφιση μετά από μια απογοητευτική περίοδο και ίσως μειώσει τις ανησυχίες ότι η ισπανική εταιρεία χάνει δυναμική.

Η συνταγή της Inditex - λιτές αποθήκες, αποτελεσματική εφοδιαστική αλυσίδα και συλλογές που ακολουθούν τις τάσεις - την έχει κρατήσει μπροστά από ανταγωνιστές όπως η H&M.

Παρά ταύτα, η ανάπτυξη της εταιρείας έχει επιβραδυνθεί σημαντικά σε σχέση με το υψηλό της στις πρώτες μεταπανδημικές χρονιές, εν μέσω εμπορικών εντάσεων και μειωμένης καταναλωτικής όρεξης.

Στο πρώτο εξάμηνο, τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 3,57 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την Arteixo της Ισπανίας - σε ευθυγράμμιση με τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

