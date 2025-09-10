#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Η AI απογειώνει 30% τη μετοχή της Oracle

Η μετοχή της Oracle εκτινάχθηκε 29% σε ιστορικό υψηλό, καθώς η ζήτηση για υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης εκτόξευσε τα έσοδα και τις συμφωνίες της εταιρείας, ανεβάζοντας τον Larry Ellison στη 2η θέση των πλουσιότερων παγκοσμίως.

Δημοσιεύθηκε: 10 Σεπτεμβρίου 2025 - 13:16

Οι μετοχές της Oracle εκτινάχθηκαν κατά 30% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Wall, σε νέο ρεκόρ, εδραιώνοντας τη θέση του συνιδρυτή Larry Ellison (φωτογραφία) ως του δεύτερου πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, μετά την ανακοίνωση ισχυρών αποτελεσμάτων που συνδέονται με την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, η εταιρεία με έδρα την Καλιφόρνια, που κινήθηκε με καθυστέρηση προς τις υπηρεσίες cloud, αποκομίζει τώρα μεγάλα οφέλη από την αυξανόμενη ζήτηση για υποδομές data centers από νεοφυείς επιχειρήσεις AI και άλλους μεγάλους τεχνολογικούς ομίλους.

Η διευθύνουσα σύμβουλος Safra Catz χαρακτήρισε το τρίμηνο «εκπληκτικό», αποκαλύπτοντας ότι η Oracle υπέγραψε «τέσσερις συμφωνίες πολλών δισεκατομμυρίων με τρεις διαφορετικούς πελάτες» στο τρίμηνο που έληξε τον Αύγουστο.

Οι μελλοντικές δεσμεύσεις της εταιρείας - κρατήσεις που θα μετατραπούν σε μελλοντικά έσοδα - εκτινάχθηκαν στα 455 δισ. δολάρια στο τρίμηνο έως το τέλος Αυγούστου, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών, από 138 δισ. δολάρια προηγουμένως. 

