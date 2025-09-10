Στα δακρυγόνα πνίγονται οι διαδηλωτές σε όλη τη Γαλλία

Οι διαδηλώσεις σε αρκετές μεγάλες πόλεις της Γαλλίας, στο πλαίσιο του Κινήματος της 10ης Σεπτεμβρίου «Μπλοκάρουμε τα πάντα», διαλύθηκαν υπό καταιγισμό δακρυγόνων.

Οι συγκεντρώσεις και πορείες που πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη Γαλλία, με τη συμμετοχή αρκετών χιλιάδων ανθρώπων, ήταν ως επί το πλείστον ειρηνικές, αλλά δεν έλειψαν και επεισόδια με τις αρχές, όπως στη Ρεν, το Παρίσι και τη Λιόν. Η σιδηροδρομική κυκλοφορία διακόπηκε, ιδιαίτερα στο Île-de-France, όπου έκλεισε ο σταθμός Châtelet-Les Halles.

Déferlement de violences policières Gare du Nord où on est dans la répression pure et pas du tout dans le maintien de l’ordre

Encore une fois la police française renvoie au monde le triste spectacle d’une démocratie qui n’existe plus

🎥@cedriccanton_

pic.twitter.com/gbAq41sbC2 — Marcel (@realmarcel1) September 10, 2025

Την πρώτη κιόλας μέρα που ανέλαβε καθήκοντα ο νέος δεξιός πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνού, τον οποίο διόρισε ο Εμανουέλ Μακρόν μετά την έκπτωση του Φρανσουά Μπαϊρού καθώς χθες Τετάρτη κατατροπώθηκε στην κοινοβουλευτική ψηφοφορία εμπιστοσύνης, καταγράφηκαν σχεδόν 500 δράσεις σε όλη τη χώρα, 273 συγκεντρώσεις και 157 αποκλεισμοί.

Το Υπουργείο Εσωτερικών καταμέτρησε 175.000 συμμετέχοντες, ενώ σύμφωνα με τα συνδικάτα ξεπέρασαν τους 250.000.

Το κίνημα «Μπλοκάρετε τα πάντα» αφορά δίκτυο πολιτών που γεννήθηκε στα μέσα του καλοκαιριού, προτού υποστηριχθεί από αριστερά κόμματα.

Πλήθος δράσεων λαμβάνουν χώρα σε όλη τη Γαλλία, σε κεντρικούς δρόμους, σιδηροδρομικούς σταθμούς, πανεπιστήμια και επιχειρήσεις.

🚨🇫🇷 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 — Véritable CHAOS sur la rocade de Rennes : des manifestants d’extrême gauche ont pris d’assaut un bus de ville avant d’y mettre le FEU. #10septembre pic.twitter.com/1F1NOAUFP7 — Bastion (@BastionMediaFR) September 10, 2025

Περίπου 80.000 αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί σε όλη τη χώρα, ορισμένοι από το βράδυ της Τρίτης. Ο απερχόμενος υπουργός Εσωτερικών Μπρουνό Ρεταϊγιό τους έχει δώσει πολύ αυστηρές οδηγίες: «Δεν θα ανεχθούμε κανέναν αποκλεισμό, καμία βία», επέμεινε. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι αστυνομικοί συνέλαβαν 295 άτομα σε όλη τη χώρα.

Τα μεγαλύτερα συνδικάτα της Γαλλίας καλούν σε νέες κινητοποιήσεις και γενική απεργία στις 18 Σεπτεμβρίου.