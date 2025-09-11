Apple: Το πρώτο iPhone στα $1.999

Οι τιμές των iPhone της Apple έχουν μείνει σχεδόν αμετάβλητες από το 2017, με το iPhone 17 Pro να ξεκινά από τα 1.099 δολάρια, μόλις 100 δολάρια ακριβότερο από το iPhone X.

Oπως σημειώνει το Bloomberg, η εταιρεία παρουσίασε επιλογή αποθήκευσης 2 terabyte για το iPhone 17 Pro Max, με τιμή 1.999 δολάρια -η πρώτη φορά που iPhone φτάνει σε αυτό το επίπεδο τιμής.

Αναμένεται ότι η Apple θα συνεχίσει να αυξάνει τις τιμές των iPhone, με το επερχόμενο foldable μοντέλο να κοστίζει τουλάχιστον τα διπλάσια από το iPhone Air με μονή οθόνη, ενώ ένα μελλοντικό «iPhone 20» ίσως καθιερώσει ένα νέο, υψηλότερο πρότυπο τιμολόγησης.