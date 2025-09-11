#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Αποκλείστηκε το Ισραήλ από το Dubai Air Show

Η οργή των χωρών του Κόλπου με το Τελ Αβίβ ενισχύεται, μετά τα άνευ προηγουμένου ισραηλινά πλήγματα στην Ντόχα.

Αποκλείστηκε το Ισραήλ από το Dubai Air Show

Δημοσιεύθηκε: 11 Σεπτεμβρίου 2025 - 14:55

Το Ισραήλ αποκλείστηκε από το Dubai Air Show, μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές εκθέσεις στον κόσμο, καθώς η οργή των χωρών του Κόλπου με το Τελ Αβίβ έχει εκτοξευτεί, μετά τα άνευ προηγουμένου ισραηλινά πλήγματα στην Ντόχα, μεταδίδει το Bloomberg. 

Πιο αναλυτικά, οι διοργανωτές της έκθεσης ενημέρωσαν με επιστολή μια σειρά από ισραηλινές εταιρείες, ότι δεν θα τους επιτραπεί να συμμετάσχουν στη φετινή εκδήλωση, επειδή «δεν διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα», σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο.

Η επιστολή φαίνεται να στάλθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου, την ημέρα δηλαδή που το Ισραήλ στοχοποίησε την ηγεσία της Χαμάς στην πρωτεύουσα του Κατάρ. Ωστόσο η απόφαση να αποκλειστεί το Τελ Αβίβ από την έκθεση είχε παρθεί νωρίτερα, προσθέτει η ίδια πηγή, κάτι που συνδέεται με την υφιστάμενη δυσαρέσκεια των αραβικών χωρών για την κατάσταση στη Γάζα.

Από την πλευρά του το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ δήλωσε ότι ειδοποιήθηκε για την απόφαση των διοργανωτών της έκθεσης αλλά αρνήθηκε να παράσχει λεπτομέρειες. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι και η Βρετανία είχε απαγορεύσει σε Ισραηλινούς αξιωματούχους να συμμετάσχουν στη μεγαλύτερη εμπορική έκθεση άμυνας που διεξάγεται αυτή την εβδομάδα εξαιτίας της δράσης των IDF στον παλαιστινιακό θύλακα. Τον Ιούνιο επίσης, η Γαλλία απέκλεισε τη συμμετοχή ισραηλινών εκθετών στην Αεροπορική Έκθεση του Παρισιού, με το ΥΠΕΞ να δηλώνει ότι δεν μπορεί να δεχτεί να προωθούνται όπλα σε δικό του έδαφος, τα οποία δύναται να χρησιμοποιηθούν στη Γάζα.

Ωστόσο εταιρείες, όπως η Elbit Systems, η οποία διαθέτει μονάδα παραγωγής όπλων στα ΗΑΕ, είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στη Διεθνή Έκθεση Άμυνας στο Άμπου Ντάμπι τον Φεβρουάριο και στην τελευταία Αεροπορική Έκθεση του Ντουμπάι το 2023, η οποία πραγματοποιήθηκε εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κατάρ: Ο Νετανιάχου θα έπρεπε να «προσαχθεί ενώπιον της δικαιοσύνης»

Ισραήλ: Αν δεν σκοτώσαμε χθες τους ηγέτες της Χαμάς θα το κάνουμε την επόμενη φορά

Σιωπή από Μερτς για πιθανές κυρώσεις της ΕΕ κατά του Ισραήλ

Τραμπ σε εμίρη Κατάρ: Δεν θα ξαναβομβαρδιστείτε μονομερώς...

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο