Αποκλείστηκε το Ισραήλ από το Dubai Air Show

Το Ισραήλ αποκλείστηκε από το Dubai Air Show, μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές εκθέσεις στον κόσμο, καθώς η οργή των χωρών του Κόλπου με το Τελ Αβίβ έχει εκτοξευτεί, μετά τα άνευ προηγουμένου ισραηλινά πλήγματα στην Ντόχα, μεταδίδει το Bloomberg.

Πιο αναλυτικά, οι διοργανωτές της έκθεσης ενημέρωσαν με επιστολή μια σειρά από ισραηλινές εταιρείες, ότι δεν θα τους επιτραπεί να συμμετάσχουν στη φετινή εκδήλωση, επειδή «δεν διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα», σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο.

Η επιστολή φαίνεται να στάλθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου, την ημέρα δηλαδή που το Ισραήλ στοχοποίησε την ηγεσία της Χαμάς στην πρωτεύουσα του Κατάρ. Ωστόσο η απόφαση να αποκλειστεί το Τελ Αβίβ από την έκθεση είχε παρθεί νωρίτερα, προσθέτει η ίδια πηγή, κάτι που συνδέεται με την υφιστάμενη δυσαρέσκεια των αραβικών χωρών για την κατάσταση στη Γάζα.

Από την πλευρά του το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ δήλωσε ότι ειδοποιήθηκε για την απόφαση των διοργανωτών της έκθεσης αλλά αρνήθηκε να παράσχει λεπτομέρειες.

Αξίζει να αναφερθεί ότι και η Βρετανία είχε απαγορεύσει σε Ισραηλινούς αξιωματούχους να συμμετάσχουν στη μεγαλύτερη εμπορική έκθεση άμυνας που διεξάγεται αυτή την εβδομάδα εξαιτίας της δράσης των IDF στον παλαιστινιακό θύλακα. Τον Ιούνιο επίσης, η Γαλλία απέκλεισε τη συμμετοχή ισραηλινών εκθετών στην Αεροπορική Έκθεση του Παρισιού, με το ΥΠΕΞ να δηλώνει ότι δεν μπορεί να δεχτεί να προωθούνται όπλα σε δικό του έδαφος, τα οποία δύναται να χρησιμοποιηθούν στη Γάζα.

Ωστόσο εταιρείες, όπως η Elbit Systems, η οποία διαθέτει μονάδα παραγωγής όπλων στα ΗΑΕ, είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στη Διεθνή Έκθεση Άμυνας στο Άμπου Ντάμπι τον Φεβρουάριο και στην τελευταία Αεροπορική Έκθεση του Ντουμπάι το 2023, η οποία πραγματοποιήθηκε εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.