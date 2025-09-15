Τραμπ: Το Κατάρ είναι πολύ καλός σύμμαχος, το Ισραήλ να προσέχει

«Το Κατάρ είναι πολύ καλός σύμμαχος. Το Ισραήλ κι όλοι οι άλλοι πρέπει να προσέχουν. Όταν επιτιθέμεθα σε κόσμο, πρέπει να προσέχουμε», είπε σε δημοσιογράφους ο κ. Τραμπ, που δήλωσε «πολύ δυσαρεστημένος» για τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο εμιράτο του Κόλπου, που φιλοξενεί μέλη του πολιτικού γραφείου της Χαμάς.

Η αμερικανική διπλωματία πάντως διαβεβαιώνει πως η ενέργεια αυτή δεν θα πλήξει τις σχέσεις με το Ισραήλ.

Το Κατάρ συγκαταλέγεται στους μεσολαβητές στις έμμεσες διαπραγματεύσεις ενόψει της σύναψης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, όπου ο πόλεμος είχε έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023.

Η επίθεση, που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν πέντε μέλη της Χαμάς και μέλος των δυνάμεων ασφαλείας του Κατάρ, προκάλεσε διεθνή κατακραυγή, ειδικά στον αραβικό κόσμο, με τη Ντόχα να αξιώνει η διεθνής κοινότητα να «σταματήσει» να ασκεί πολιτική «δυο μέτρων και δυο σταθμών» και να τιμωρήσει το Ισραήλ.

Στο Κατάρ είναι εγκατεστημένη η μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτικπη βάση σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Απειλείται η προσπάθεια εξομάλυνσης

Εν τω μεταξύ, οι ηγέτες των αραβικών και ισλαμικών κρατών θα προειδοποιήσουν πως η επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ και άλλες «επιθετικές ενέργειες» απειλούν την συνύπαρξη και τις προσπάθειες για εξομάλυνση των δεσμών στην περιοχή, σύμφωνα με προσχέδιο απόφασης που θα τεθεί ενώπιον της σημερινής αραβο-ισλαμικής συνόδου, όπως μεταδίδει το Reuters.

Η σύνοδος πραγματοποιείται στην Ντόχα σε μια ένδειξη υποστήριξης του Κατάρμετά την ισραηλινή επίθεση που είχε ως στόχο ηγέτες της παλαιστινιακής ένοπλης οργάνωσης Χαμάς που διαμένουν στο συγκεκριμένο κράτος του Κόλπου.

Στο απόσπασμα του προσχεδίου απόφασης που είδε το Reuters αναφέρεται πως «η κτηνώδης επίθεση του Ισραήλ κατά του Κατάρ και η συνέχιση των εχθρικών ενεργειών του Ισραήλ συμπεριλαμβανομένης της γενοκτονίας, της εθνοκάθαρσης, του λιμού, της πολιορκείας, και οι δραστηριότητες αποικισμού και οι επεκτατικές πολιτικές απειλούν τις προοπτικές για ειρήνη και συνύπαρξη στην περιοχή».

Οι ενέργειες αυτές απειλούν «όλα όσα έχουν επιτευχθεί στον δρόμο προς την εξομάλυνση των δεσμών με το Ισραήλ συμπεριλαμβανομένων των τρεχουσών συμφωνιών και των μελλοντικών» σημειώνεται στο προσχέδιο της απόφασης, το οποίο συντάχθηκε από υπουργούς Εξωτερικών που συναντήθηκαν πριν τη σύνοδο.