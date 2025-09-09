#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Κατάρ: Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες από την ισραηλινή επίθεση

Μέλος των δυνάμεων ασφαλείας του εμιράτου σκοτώθηκε και συνάδελφοί του τραυματίστηκαν από τα ισραηλινά πλήγματα στο κτιριακό συγκρότημα όπου διέμεναν μέλη της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς στην Ντόχα.

Δημοσιεύθηκε: 9 Σεπτεμβρίου 2025 - 20:47

Το Κατάρ ανακοίνωσε ότι ένα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας του εμιράτου σκοτώθηκε και άλλοι συνάδελφοί του τραυματίστηκαν από τα ισραηλινά πλήγματα στο κτιριακό συγκρότημα όπου διέμεναν μέλη της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς στην Ντόχα.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η επίθεση προκάλεσε τον θάνατο του υπαξιωματικού Μπαντρ Σάαντ Μοχάμεντ Αλ Χουμάιντι Αλ Ντοσάρι, που ήταν μέλος της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας (Lekhwiya) και εκτελούσε υπηρεσία στον χώρο που μπήκε στο στόχαστρο», ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών.

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι υπάρχουν «πολλοί τραυματίες» μεταξύ των ανδρών των δυνάμεων ασφαλείας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

