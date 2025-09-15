Κίνα κατά Nvidia για παραβίαση μονοπωλίου

Η Κίνα αποφάσισε ότι η Nvidia παραβίασε τους κανόνες κατά του μονοπωλίου με μια πολυσυζητημένη συμφωνία του 2020, αυξάνοντας την πίεση στην Ουάσιγκτον κατά τη διάρκεια ευαίσθητων εμπορικών διαπραγματεύσεων.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας κρίθηκε ότι παραβίασε τους κανόνες ανταγωνισμού μετά την εξαγορά της Mellanox Technologies, κατασκευάστριας εξοπλισμού δικτύων, όπως ανακοίνωσε η αρμόδια Αρχή μετά την ολοκλήρωση προκαταρκτικής έρευνας.

Οι μετοχές της Nvidia υποχωρούν περίπου 2% πριν από το άνοιγμα της αγοράς.

Η αναπάντεχη ανακοίνωση ήρθε καθώς Αμερικανοί και Κινέζοι αξιωματούχοι εισέρχονταν στη δεύτερη μέρα ευρείας διαπραγμάτευσης στη Μαδρίτη για τους δασμούς, που μπορεί να επηρεάσουν τη σχέση των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Το Σαββατοκύριακο, η Κίνα ανακοίνωσε επίσης ότι ξεκινά έρευνα αντι-ντάμπινγκ για έναν τύπο ημιαγωγού που κατασκευάζεται από αμερικανικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων η Texas Instruments, των οποίων οι μετοχές επίσης χάνουν περίπου 2% πριν από το άνοιγμα της αγοράς.