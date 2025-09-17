#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Απαγόρευσε η Κίνα τη χρήση τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia

Η ρυθμιστική αρχή έστειλε επιστολή σε κολοσσούς όπως η ByteDance και η Alibaba ζητώντας να σταματήσουν τις παραγγελίες του RTX Pro 6000D. Ετοιμάζονταν τεράστιες αγορές.

Δημοσιεύθηκε: 17 Σεπτεμβρίου 2025 - 12:44

Η ρυθμιστική αρχή στην Κίνα έχει απαγορεύσει στις μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες της χώρας να αγοράζουν τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia, καθώς το Πεκίνο εντείνει τις προσπάθειες να ενισχύσει τη δική του βιομηχανία και να ανταγωνιστεί τις ΗΠΑ.

Η Διοίκηση Κυβερνοχώρου της Κίνας (CAC) είπε αυτήν την εβδομάδα σε εταιρείες, μεταξύ των οποίων η ByteDance και η Alibaba, να τερματίσουν τις δοκιμές και τις παραγγελίες του RTX Pro 6000D, του προσαρμοσμένου προϊόντος της Nvidia για τη χώρα, σύμφωνα με τρία άτομα με γνώση του θέματος.

Αρκετές εταιρείες είχαν δηλώσει ότι θα παραγγείλουν δεκάδες χιλιάδες RTX Pro 6000D και είχαν ξεκινήσει δοκιμές και εργασίες επαλήθευσης με προμηθευτές διακομιστών της Nvidia, είπαν τα άτομα. Μετά την παραλαβή της εντολής της CAC, οι εταιρείες ενημέρωσαν τους προμηθευτές τους να σταματήσουν την εργασία, πρόσθεσαν τα ίδια άτομα.

Η απαγόρευση υπερβαίνει τις προηγούμενες οδηγίες των ρυθμιστικών αρχών που επικεντρώνονταν στο H20, το άλλο τσιπ της Nvidia αποκλειστικά για την Κίνα, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως στην τεχνητή νοημοσύνη. Έρχεται μετά το συμπέρασμα των Κινέζων ρυθμιστών ότι τα εγχώρια τσιπ έχουν φτάσει σε επίπεδο απόδοσης συγκρίσιμο με εκείνο των μοντέλων της Nvidia που χρησιμοποιούνται στην Κίνα.

Το Πεκίνο ασκεί πίεση στις κινεζικές τεχνολογικές εταιρείες να ενισχύσουν τη βιομηχανία ημιαγωγών της χώρας και να απεξαρτηθούν από τη Nvidia ώστε να μπορέσει να ανταγωνιστεί τις ΗΠΑ στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης.

«Το μήνυμα είναι πλέον ξεκάθαρο», είπε ένα στέλεχος μίας από τις τεχνολογικές εταιρείες. «Παλαιότερα, υπήρχαν ελπίδες για ανανέωση των προμηθειών Nvidia αν βελτιωνόταν η γεωπολιτική κατάσταση. Τώρα όλοι ρίχνουν βάρος στην οικοδόμηση του εγχώριου συστήματος».

Η Nvidia ξεκίνησε να παράγει τσιπ προσαρμοσμένα για την κινεζική αγορά αφού ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, απαγόρευσε στην εταιρεία να εξάγει τα πιο ισχυρά προϊόντα της στην Κίνα, σε μια προσπάθεια να περιορίσει την πρόοδο του Πεκίνου στην τεχνητή νοημοσύνη.

 

