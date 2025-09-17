#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ισραήλ: Τυχόν κυρώσεις της ΕΕ θα λάβουν την «κατάλληλη απάντηση»

«Οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ηθικά και πολιτικά διαστρεβλωμένες και ελπίζουμε ότι δεν θα εγκριθούν», δήλωσε ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ. Κυρώσεις και δασμούς βάζουν στο τραπέζι οι Βρυξέλλες, εν μέσω σφαγής χωρίς τέλος στη Γάζα.

Ισραήλ: Τυχόν κυρώσεις της ΕΕ θα λάβουν την «κατάλληλη απάντηση»

Δημοσιεύθηκε: 17 Σεπτεμβρίου 2025 - 18:43

Η ισραηλινή κυβέρνηση προειδοποίησε ότι τυχόν κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης εναντίον του Ισραήλ θα λάβουν την «κατάλληλη απάντηση», αφού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την επιβολή υψηλότερων δασμών σε ισραηλινά προϊόντα που εισέρχονται στην ΕΕ και την επιβολή κυρώσεων σε δύο ακροδεξιούς Ισραηλινούς υπουργούς.

«Οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής [...] είναι ηθικά και πολιτικά διαστρεβλωμένες και ελπίζουμε ότι δεν θα εγκριθούν», δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σάαρ με ανάρτηση στο X.

«Οποιαδήποτε ενέργεια εναντίον του Ισραήλ θα λάβει την αρμόζουσα απάντηση και ελπίζουμε να μη φτάσουμε εκεί», πρόσθεσε ο Σάαρ, καθώς τα μέτρα που πρότεινε η Επιτροπή κρίνεται απίθανο να υιοθετηθούν από τους 27.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η ΕΕ κόβει δισ. από το Ισραήλ λόγω Γάζας

Κάλας: Η Κομισιόν θα ανακοινώσει μέτρα για την άσκηση πίεσης στο Ισραήλ

Δημιουργία «προσωρινού περάσματος» για εκκένωση της πόλης της Γάζας

EE: Η ισραηλινή επιχείρηση στην πόλη της Γάζας σημαίνει περισσότερους θανάτους

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο