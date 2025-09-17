#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Η ΕΕ κόβει δισ. από το Ισραήλ λόγω Γάζας

Οι Βρυξέλλες παρουσίασαν σχέδιο με δασμούς σε ισραηλινά προϊόντα αξίας €5,8 δισ., πάγωμα €20 εκατ. και κυρώσεις σε υπουργούς της κυβέρνησης Νετανιάχου, σηματοδοτώντας στροφή στη στάση της απέναντι στο Ισραήλ με φόντο τη Γάζα.

Δημοσιεύθηκε: 17 Σεπτεμβρίου 2025 - 14:36

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας, παρουσίασε σήμερα Τετάρτη σχέδια για υποβάθμιση των εμπορικών σχέσεων με το Ισραήλ και την επιβολή κυρώσεων σε κορυφαίους αξιωματούχους, μετά από διαπιστώσεις για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γάζα -σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στη στάση της Ένωσης έναντι του Ισραήλ.

Οπως μεταδίδει το Politico, τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που θα χρειαστούν έγκριση από τα κράτη-μέλη, περιλαμβάνουν την επιβολή δασμών σε ισραηλινά προϊόντα αξίας 5,8 δισ. ευρώ, καθώς και κυρώσεις σε δύο σκληροπυρηνικά μέλη της κυβέρνησης Νετανιάχου: τον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και τον υπουργό Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς.

Στο ίδιο πακέτο, η ΕΕ προτείνει την αναστολή 20 εκατ. ευρώ σε άμεση στήριξη για διάφορα ισραηλινά έργα, σύμφωνα με ανώτερους Ευρωπαίους αξιωματούχους.

«Θέλω να είμαι ξεκάθαρη. Ο στόχος δεν είναι να τιμωρήσουμε το Ισραήλ. Ο στόχος είναι να βελτιώσουμε την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα», δήλωσε η Κάλας σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες.

