#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Η Κίνα κλείνει την έρευνα κατά της Google

Το Πεκίνο τερματίζει την αντιμονοπωλιακή έρευνα κατά της Google και στρέφει την προσοχή του στη Nvidia, χρησιμοποιώντας τη ρυθμιστική πίεση ως χαρτί στις τεταμένες εμπορικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

Η Κίνα κλείνει την έρευνα κατά της Google

Δημοσιεύθηκε: 18 Σεπτεμβρίου 2025 - 11:37

Η Κίνα βάζει τέλος στην αντιμονοπωλιακή έρευνα κατά της Google, καθώς Πεκίνο και Ουάσινγκτον εντείνουν τις διαπραγματεύσεις για το TikTok, τη Nvidia και το εμπόριο σε μια περίοδο αυξημένης έντασης μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, η αρμόδια Αρχή τερματίzει την έρευνα ανταγωνισμού εις βάρος της Google.

Η έρευνα κατά της Google, η οποία ξεκίνησε τον Φεβρουάριο, εστιάζει στην κυριαρχία του λειτουργικού συστήματος Android και στις επιπτώσεις του σε Κινέζους κατασκευαστές τηλεφώνων, όπως οι Oppo και Xiaomi, που το χρησιμοποιούν.

Η απόφαση σηματοδοτεί μια τακτική αναπροσαρμογή από το Πεκίνο, το οποίο πλέον συγκεντρώνει τη ρυθμιστική του ισχύ στη Nvidia, τη μεγαλύτερη εταιρεία τσιπ στον κόσμο, χρησιμοποιώντας την ως μοχλό πίεσης στις εμπορικές συνομιλίες ΗΠΑ-Κίνας, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εσπασε το φράγμα των $3 τρισ. η κεφαλαιοποίηση της Alphabet

ΗΠΑ: Ερευνα σε Google και Amazon για παραπλάνηση διαφημιστών

Το TikTok μένει στις ΗΠΑ με κινεζικό αλγόριθμο

Τραμπ: Απειλεί την Ευρώπη με τιμωρητικούς δασμούς για το πρόστιμο στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - TELECOMS

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο