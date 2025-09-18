Η Κίνα κλείνει την έρευνα κατά της Google

Η Κίνα βάζει τέλος στην αντιμονοπωλιακή έρευνα κατά της Google, καθώς Πεκίνο και Ουάσινγκτον εντείνουν τις διαπραγματεύσεις για το TikTok, τη Nvidia και το εμπόριο σε μια περίοδο αυξημένης έντασης μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, η αρμόδια Αρχή τερματίzει την έρευνα ανταγωνισμού εις βάρος της Google.

Η έρευνα κατά της Google, η οποία ξεκίνησε τον Φεβρουάριο, εστιάζει στην κυριαρχία του λειτουργικού συστήματος Android και στις επιπτώσεις του σε Κινέζους κατασκευαστές τηλεφώνων, όπως οι Oppo και Xiaomi, που το χρησιμοποιούν.

Η απόφαση σηματοδοτεί μια τακτική αναπροσαρμογή από το Πεκίνο, το οποίο πλέον συγκεντρώνει τη ρυθμιστική του ισχύ στη Nvidia, τη μεγαλύτερη εταιρεία τσιπ στον κόσμο, χρησιμοποιώντας την ως μοχλό πίεσης στις εμπορικές συνομιλίες ΗΠΑ-Κίνας, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.