Ανοδος 3,2% για τις κατασκευές της Ευρωζώνης

Η εποχικά προσαρμοσμένη κατασκευαστική δραστηριότητα στην ευρωζώνη αυξήθηκε κατά 0,5% τον Ιούλιο σε μηνιαία βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, η άνοδος έφτασε στο 0,6%.

Σε ετήσια βάση, η κατασκευαστική παραγωγή ενισχύθηκε κατά 3,2% στην ευρωζώνη και 3,6% στην ΕΕ.

Οι οικοδομικές κατασκευές στην ευρωζώνη μειώθηκαν κατά 1,4% μηνιαίως. Σε ετήσια βάση, η οικοδομή ανήλθε κατά 3,3%%.

Στην ΕΕ συνολικά, οι οικοδομικές κατασκευές υποχώρησαν κατά 1,3%, ενώ σε σε σύγκριση με πέρσι ενισχύθηκαν κατά 3,6%.