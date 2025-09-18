#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Αύξηση 7,1% πήραν οι μισθωτοί στην Πολωνία, η πιο μικρή από το 2021

Ανεβαίνουν οι πιθανότητες για μείωση επιτοκίων τον επόμενο μήνα.

Δημοσιεύθηκε: 18 Σεπτεμβρίου 2025 - 14:39

Την πιο μικρή αύξηση από το 2021 έλαβαν οι μισθωτοί στην Πολωνία τον Αύγουστο, ενισχύοντας τις πιθανότητες μείωσης των επιτοκίων τον επόμενο μήνα.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η αύξηση των μισθών επιβραδύνθηκε στο 7,1% σε ετήσια βάση τον περασμένο μήνα από 7,6% τον Ιούλιο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν σήμερα Πέμπτη.

Η μέση εκτίμηση σε έρευνα του ειδησεογραφικού πρακτορείου μεταξύ οικονομολόγων προέβλεπε αύξηση 7,8%.

Η κεντρική τράπεζα της Πολωνίας μείωσε το επιτόκιο αναφοράς κατά 25 μονάδες βάσης, στο 4,75% στις αρχές Σεπτεμβρίου. Ηταν η τρίτη μείωση σε πέντε μήνες.

