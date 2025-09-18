Αύξηση 7,1% πήραν οι μισθωτοί στην Πολωνία, η πιο μικρή από το 2021

Την πιο μικρή αύξηση από το 2021 έλαβαν οι μισθωτοί στην Πολωνία τον Αύγουστο, ενισχύοντας τις πιθανότητες μείωσης των επιτοκίων τον επόμενο μήνα.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η αύξηση των μισθών επιβραδύνθηκε στο 7,1% σε ετήσια βάση τον περασμένο μήνα από 7,6% τον Ιούλιο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν σήμερα Πέμπτη.

Η μέση εκτίμηση σε έρευνα του ειδησεογραφικού πρακτορείου μεταξύ οικονομολόγων προέβλεπε αύξηση 7,8%.

Η κεντρική τράπεζα της Πολωνίας μείωσε το επιτόκιο αναφοράς κατά 25 μονάδες βάσης, στο 4,75% στις αρχές Σεπτεμβρίου. Ηταν η τρίτη μείωση σε πέντε μήνες.