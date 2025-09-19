#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Αμετάβλητα τα επιτόκια από την Τράπεζα της Ιαπωνίας

Παραμένουν στο 0,50%, όπως αναμενόταν. Η απόφαση, με ψήφους 7-2, έρχεται μετά από μια περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας που προκαλείται από την παραίτηση του πρωθυπουργού Σιγκέρου Ισίμπα νωρίτερα μέσα στον μήνα.

19 Σεπτεμβρίου 2025

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα στο 0,50% σήμερα Παρασκευή, όπως αναμενόταν ευρέως. Η απόφαση, με ψήφους 7-2, έρχεται μετά από μια περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας που προκαλείται από την παραίτηση του πρωθυπουργού Σιγκέρου Ισίμπα νωρίτερα μέσα στον μήνα.

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας ανέβασε τελευταία φορά τα επιτόκια τον Ιανουάριο κατά 25 μονάδες βάσης και τα διατηρεί σταθερά έκτοτε.

Παράλληλα, αποφάσισενα ξεκινήσει την πώληση των συμμετοχών της σε ETFs και σε επενδυτικά καταπιστεύματα ακινήτων (J-REITs), «σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές διάθεσης, που περιλαμβάνουν την αποφυγή αποσταθεροποιητικών επιπτώσεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές».

 

