Η Nvidia ρίχνει 2 δισ. λίρες στην AI του Ηνωμένου Βασιλείου

Η Nvidia σχεδιάζει να επενδύσει 2 δισ. λίρες (2,7 δισ. δολάρια) για να στηρίξει τη βιομηχανία τεχνητής νοημοσύνης του Ηνωμένου Βασιλείου σε συνεργασία με αρκετά venture capital funds.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η εταιρεία κατασκευής τσιπ διοχετεύει το νέο κεφάλαιο με στόχο να «δώσει στο Ηνωμένο Βασίλειο τη δύναμη να ανταγωνιστεί στην παγκόσμια αγορά AI» και συνεργάζεται με τα funds Accel, Air Street Capital, Balderton Capital, Hoxton Ventures και Phoenix Court, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας την Πέμπτη.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ (φωτογραφία), δήλωσε σε εκδήλωση στο Λονδίνο ότι σκοπεύει να επενδύσει και σε εταιρείες όπως οι Wayve και Oxa (τεχνολογία αυτόνομων οχημάτων), η Revolut (fintech) και οι εταιρείες AI PolyAI, Synthesia, Latent Labs και Basecamp Research.