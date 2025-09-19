Winner η Βρετανία στο λιανεμπόριο παρά τους φόρους

Οι λιανικές πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν τον Αύγουστο περισσότερο από το αναμενόμενο, ολοκληρώνοντας ένα καλοκαίρι ήπιας ανάπτυξης και δείχνοντας ότι τα νοικοκυριά αρχίζουν να ξεπερνούν τον αντίκτυπο των φορολογικών αυξήσεων των Εργατικών.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, ο όγκος αγαθών που πωλείται διαδικτυακά και σε φυσικά καταστήματα ενισχύθηκαν κατά 0,5%, επαναλαμβάνοντας την αναθεωρημένη άνοδο του Ιουλίου, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία.

Ο καλός καιρός ενίσχυσε τις πωλήσεις ένδυσης και αρτοποιίας, αντισταθμίζοντας πτώσεις σε καταστήματα υπολογιστών και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. Οι αναλυτές ανέμεναν άνοδο 0,4%.

Η έκθεση ενισχύει τις ενδείξεις ότι οι καταναλωτές αψηφούν τις προειδοποιήσεις για απολύσεις, την πιο μικρή αύξηση μισθών και τις υψηλότερες τιμές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Δεδομένου ότι η αύξηση των μισθολογικών βαρών ύψους 26 δισ. λιρών από τους Εργατικούς ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για αυτές τις ανησυχίες, η ενίσχυση των λιανικών πωλήσεων προσφέρει τώρα στήριξη στην υπουργό Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς.