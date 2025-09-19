Διάλυση της Google ζητά ο Γερμανός υπουργός Πολιτισμού

«Θα ήταν καλύτερο να διαλυθεί η Google», δήλωσε σε συνέντευξή του στο POLITICO ο Γερμανός υπ. Πολιτισμού Βόλφραμ Βάιμερ.

Το σχόλιό του έρχεται αφού η Κομισιόν αποφάσισε να επιβάλει πρόστιμο €2,95 δισ. στον τεχνολογικό κολοσσό για παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού. Ο εκτελεστικός βραχίονας της ΕΕ πρότεινε επίσης την εκποίηση μέρους των δραστηριοτήτων ψηφιακής διαφήμισης της Google, ως τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες περί σύστασης μονοπωλίου στον τομέα της ψηφιακής διαφήμισης.

Σε δεύτερο επίπεδο ο Γερμανός υπουργός πολιτισμού υποστηρίζει ότι ο έλεγχος που ασκεί η Google στον κλάδο της ψηφιακής διαφήμισης «αλλάζει το τοπίο των μέσων ενημέρωσης» και, ως εκ τούτου, τα δημοκρατικά θεμέλια της χώρας», εγείροντας κινδύνους για την ελευθερία της έκφρασης και την δημοκρατία.

Επιπλέον τόνισε, ότι δεν εκλείπουν οι καταγγελίες από εκδότες τύπου που ισχυρίζονται ότι ο τεχνολογικός κολοσσός ασκεί τεράστιο έλεγχο στον κλάδο της ψηφιακής διαφήμισης ο οποίος είναι επιζήμιος για τόσο για τις προσωπικές τους επιχειρήσεις όσο και για τη βιωσιμότητα των δημοσιογραφικών εκδόσεων γενικά.

Παράλληλα ο Βάιμερ εξέφρασε την επιθυμία του να υιοθετήσει η ΕΕ ένα αυστηρότερο πλαίσιο όσον αφορά τη φορολογία. Αυτή τη στιγμή η Google «δεν πληρώνει σχεδόν καθόλου φόρους και δεν επιστρέφει τίποτα στην κοινωνία». Αυτό είναι άδικο, είπε χαρακτηριστικά.

Τα σχόλια του Γερμανού υπουργού πολιτισμού έρχονται, αφού πρόσφατα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλτ Τραμπ επέκρινε ξανά την Ευρώπη για το «αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο» στο οποίο υπόκεινται εταιρείες τεχνολογίας απειλώντας με «σημαντικούς πρόσθετους δασμούς» τις χώρες που λαμβάνουν μέτρα κατά των αμερικανικών επιχειρήσεων του κλάδου.

Προς το παρόν, οι Βρυξέλλες έχουν αποσύρει την πρόταση περί ευρωπαϊκού ψηφιακού φόρου. Ωστόσο, η Γερμανία έχει την εξουσία να παρακάμψει την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Έτσι, τον Μάιο ο υπουργός Πολιτισμού ανακοίνωσε την πρόθεσή του να εισαγάγει ψηφιακό φόρο σε εθνικό επίπεδο, κατά το πρότυπο της Αυστρίας.

Από την πλευρά της, η Google υποστηρίζει ότι εταιρείες τεχνολογίας σε όλη την Ευρώπη έχουν προειδοποιήσει ότι αυστηρότερες ρυθμίσεις θα εμποδίσουν αντί να βοηθήσουν την ανάπτυξη.