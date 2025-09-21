Συνεχίζεται η προσπάθεια αποκατάστασης της λειτουργίας των αεροδρομίων

Σε αγώνα δρόμου έχουν επιδοθεί τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια που χτυπήθηκαν από κυβερνοεπίθεση χάκερς προκειμένου να αποκαταστήσουν τη λειτουργία τους μετά την διακοπή των αυτόματων συστημάτων check-in, με αυτό των Βρυξελλών να ζητάει από τις αεροπορικές εταιρείες να ακυρώσουν το ήμισυ των αυριανών πτήσεων (22/9) εξαιτίας των συνεχιζόμενων προβλημάτων.

Την Παρασκευή, χάκερς έβαλαν στο στόχαστρο τον πάροχο συστημάτων check-in και επιβίβασης Collins Aerospace, ιδιοκτησία της RTX, διαταράσσοντας τη λειτουργία στο Χίθρου του Λονδίνου -το πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο της Ευρώπης, στο αεροδρόμιο του Βερολίνου και στις Βρυξέλλες.

Στα αεροδρόμια υπήρξαν μεγάλες ουρές, ακυρώσεις και καθυστερήσεις χθες Σάββατο. Αν και τα προβλήματα μειώθηκαν σημαντικά στο Βερολίνο και στο Χίθροου σήμερα Κυριακή, σύμφωνα με αξιωματούχους του αεροδρομίου και στοιχεία, οι καθυστερήσεις και οι ακυρώσεις πτήσεων συνεχίζονταν.

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου των Βρυξελλών δήλωσε ότι η Collins Aerospace δεν είχε ακόμη παραδώσει μια ασφαλή, ενημερωμένη έκδοση του λογισμικού που ήταν απαραίτητη για την αποκατάσταση της πλήρους λειτουργικότητας, με αποτέλεσμα το αεροδρόμιο να ζητήσει την ακύρωση των πτήσεων τη Δευτέρα.

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών δήλωσε ότι 50 από τις 257 προγραμματισμένες αναχωρήσεις της Κυριακής ακυρώθηκαν για να αποφευχθούν μεγάλες ουρές και ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής. Μια μέρα νωρίτερα, 25 από τις 234 προγραμματισμένες αναχωρήσεις ακυρώθηκαν, σύμφωνα με τον φορέα εκμετάλλευσης του αεροδρομίου.

Η RTX, η οποία δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για σχόλια την Κυριακή, δήλωσε χθες Σάββατο ότι εργάζεται για να επιλύσει το πρόβλημα το συντομότερο δυνατό και ότι η αναστάτωση θα μπορούσε να μετριαστεί με χειροκίνητες διαδικασίες check-in. Επίσης ανέφερε ότι το περιστατικό είχε επηρεάσει το λογισμικό MUSE, το οποίο χρησιμοποιείται από αρκετές αεροπορικές εταιρείες.

Το αεροδρόμιο Berlin Brandenburg ανακοίνωσε ότι ορισμένα προβλήματα εξακολουθούσαν να υπάρχουν, ενώ παράλληλα είχε τεθεί σε εφαρμογή μια χειροκίνητη λύση.

«Περιστασιακά, υπάρχουν μεγαλύτεροι χρόνοι αναμονής στο check-in, στην επιβίβαση, στη διαχείριση αποσκευών και στην παραλαβή αποσκευών. Οι καθυστερήσεις στις αναχωρήσεις πτήσεων σήμερα είναι σύμφωνες με μια κανονική ημέρα λειτουργίας», ανέφερε.

Το αεροδρόμιο Χίθρου ανακοίνωσε νωρίς σήμερα ότι συνεχίζονταν οι εργασίες για την αποκατάσταση της διακοπής λειτουργίας του συστήματος check-in. Πρόσθεσε ότι «η συντριπτική πλειονότητα των πτήσεων συνέχισε να λειτουργεί».

Ανάλυση του παρόχου δεδομένων αεροπορικών μεταφορών Cirium ανέφερε ότι οι καθυστερήσεις στο Χίθροου ήταν «μικρές», στο Βερολίνο «μέτριες», ενώ στις Βρυξέλλες «σημαντικές».

Οι περιφερειακές ρυθμιστικές αρχές δήλωσαν ότι ερευνούν την πηγή της παραβίασης, την τελευταία σε μια σειρά παραβιάσεων που έπληξαν τομείς από τον κλάδο της υγείας έως την αυτοκινητοβιομηχανία. Μια παραβίαση στην αυτοκινητοβιομηχανία Jaguar Land Rover σταμάτησε την παραγωγή, ενώ μια άλλη προκάλεσε ζημίες εκατοντάδων εκατομμυρίων λιρών στην Marks & Spencer.