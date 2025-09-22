#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ρωσία: Δεν παραβιάσαμε τον εναέριο χώρο της Εσθονίας

Δεν έχω ακούσει το Ταλίν να λέει ότι έχει αποδείξεις για να στηρίξει την κατηγορία αυτή, δήλωσε ο Ντ. Πεσκόφ, υποστηρίζοντας ότι η Εσθονία προσπαθεί «να δημιουργήσει συγκρουσιακή ατμόσφαιρα».

Ρωσία: Δεν παραβιάσαμε τον εναέριο χώρο της Εσθονίας

Δημοσιεύθηκε: 22 Σεπτεμβρίου 2025 - 13:35

Η Ρωσία κατηγόρησε σήμερα την Εσθονία, χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ, ότι ισχυρίζεται ψευδώς πως τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της για 12 λεπτά την Παρασκευή, λέγοντας ότι το Ταλίν προσπαθεί να δημιουργήσει συγκρουσιακή ατμόσφαιρα.

Η Εσθονία δήλωσε την Παρασκευή ότι τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MiG-31 εισήλθαν στον εσθονικό εναέριο χώρο χωρίς άδεια και παρέμειναν για συνολικά 12 λεπτά πριν αναγκαστούν να αποχωρήσουν.

Ερωτηθείς για τη δήλωση αυτή, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου απάντησε ότι η Μόσχα δεν έχει ακούσει την Εσθονία να λέει ότι έχει αποδεικτικά στοιχεία για να στηρίξει αυτή την κατηγορία.

Οι Ρώσοι πιλότοι ανέκαθεν επιχειρούσαν στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, πρόσθεσε.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κρεμλίνο: Παραιτήθηκε ο αναπληρωτής προσωπάρχης της προεδρίας, Ντμίτρι Κόζακ

Πούτιν-Μόντι: Στρατηγική συνεργασία Ινδίας-Ρωσίας στο επίκεντρο

Συνεδριάζει αύριο το ΝΑΤΟ για τις παραβιάσεις του εσθονικού εναέριου χώρου

Κρεμλίνο: Η κατάσχεση ρωσικών assets θα πλήξει το δυτικό χρηματοπιστωτικό σύστημα

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο