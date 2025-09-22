Ρωσία: Δεν παραβιάσαμε τον εναέριο χώρο της Εσθονίας

Η Ρωσία κατηγόρησε σήμερα την Εσθονία, χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ, ότι ισχυρίζεται ψευδώς πως τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της για 12 λεπτά την Παρασκευή, λέγοντας ότι το Ταλίν προσπαθεί να δημιουργήσει συγκρουσιακή ατμόσφαιρα.

Η Εσθονία δήλωσε την Παρασκευή ότι τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MiG-31 εισήλθαν στον εσθονικό εναέριο χώρο χωρίς άδεια και παρέμειναν για συνολικά 12 λεπτά πριν αναγκαστούν να αποχωρήσουν.

Ερωτηθείς για τη δήλωση αυτή, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου απάντησε ότι η Μόσχα δεν έχει ακούσει την Εσθονία να λέει ότι έχει αποδεικτικά στοιχεία για να στηρίξει αυτή την κατηγορία.

Οι Ρώσοι πιλότοι ανέκαθεν επιχειρούσαν στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, πρόσθεσε.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ