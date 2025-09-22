Μόλις το 2% της Generali κατέχει πλέον η UniCredit

Η UniCredit ανακοίνωσε ότι πλέον κατέχει μόνο το 2% της Assicurazioni Generali, έπειτα από συμφωνία εκποίησης μετοχών της στην ασφαλιστική εταιρεία, μεταδίδει το Bloomberg.

Πηγές αναφέρουν ότι η διαδικασία αποεπένδυσης θα συνεχιστεί.

Νωρίτερα, μέσα στο έτος η UniCredit είχε αγοράσει περισσότερες μετοχές της Generali, στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης του Απριλίου, από την οποία θα προέκυπτε νέο διοικητικό συμβούλιο, και νέος CEO (τα καθήκοντα του οποίου ωστόσο συνέχισε να ασκεί ο Philippe Donnet). Με την κίνηση αυτή η τράπεζα επεδίωκε να αυξήσει τη συμβολή της στη λήψη της απόφασης για τη νέα διοίκηση στην οποία, επιθυμούσε να ενταχθούν οι μέτοχοι μειοψηφίας που πρότεινε ο δισεκατομμυριούχος Francesco Gaetano Caltagirone, επικριτής του Donnet.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ ο Διευθύνων Σύμβουλος της UniCredit, Andrea Orcel, έχει δηλώσει αρκετές φορές ότι η τράπεζα δεν έχει στρατηγικό συμφέρον στην Generali, το να διαθέτει μετοχές στην ασφαλιστική εταιρεία ενδεχομένως τη βοήθησε να επεκτείνει το κύρος της σε μια περίοδο που ο χρηματοπιστωτικός τομέας στην Ιταλία βιώνει σημαντικές αλλαγές, γεγονός που θα μπορούσε να ενισχύσει την διαπραγματευτική της ισχύ σε μελλοντικές συμφωνίες.