Η Oracle αναλαμβάνει τον έλεγχο του TikTok στις ΗΠΑ

Η Oracle θα αναδημιουργήσει και θα παρέχει ασφάλεια σε μια νέα αμερικανική έκδοση του αλγορίθμου του TikTok στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που διαμορφώνεται για την πώληση της δημοφιλούς κινεζικής εφαρμογής σε κοινοπραξία Αμερικανών επενδυτών, όπως δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, απαντώντας σε ένα βασικό ζήτημα που έθεσαν οι βουλευτές στην Ουάσινγκτον.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η συμφωνία, που περιγράφεται σε δήλωση του αξιωματούχου του Λευκού Οίκου, αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι οι Αμερικανοί αγοραστές θα ελέγχουν το λογισμικό προτάσεων του TikTok στις ΗΠΑ μετά την πώληση της κινεζικής μητρικής εταιρείας ByteDance.

Οι ιδιοκτήτες της TikTok με έδρα τις ΗΠΑ θα χρησιμοποιήσουν ένα αντίγραφο του αλγορίθμου από την ByteDance, το οποίο η Oracle θα επανασχεδιάσει «από την αρχή», σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Τα δεδομένα των Αμερικανών χρηστών θα αποθηκεύονται σε ένα ασφαλές cloud που θα διαχειρίζεται η Oracle, με ελέγχους που θα έχουν θεσπιστεί για να αποκλείουν ξένους αντιπάλους, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Η ByteDance, με έδρα το Πεκίνο, δεν θα έχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τους συνδρομητές του TikTok στις ΗΠΑ, ούτε θα έχει κανέναν έλεγχο του αλγορίθμου στις ΗΠΑ.

«Η Oracle θα λειτουργεί, θα επανεκπαιδεύει και θα παρακολουθεί συνεχώς τον αμερικανικό αλγόριθμο για να διασφαλίζει ότι το περιεχόμενο είναι απαλλαγμένο από αθέμιτη χειραγώγηση ή παρακολούθηση», σύμφωνα με τις ερωτήσεις και απαντήσεις που συνοδεύουν τα σχόλια του αξιωματούχου.

Ο αλγόριθμος του TikTok αποτελεί από καιρό έναν παράγοντα που περιπλέκει οποιαδήποτε συμφωνία. Ο αμερικανικός νόμος που επιβάλλει την πώληση του TikTok απαγορεύει στην ByteDance να αναλάβει οποιοδήποτε λειτουργικό ρόλο σε μια νέα αμερικανική εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού. Ο κινεζικός νόμος, εν τω μεταξύ, απαγορεύει την εξαγωγή τέτοιας ευαίσθητης τεχνολογίας.

Δεν είναι σαφές εάν οι βουλευτές που υποστήριξαν μια περιορισμένη πώληση θα αποδεχθούν το σχέδιο του αλγορίθμου και εάν η προσέγγιση για την πλήρη αποσύνδεση του TikTok από την ByteDance είναι τεχνικά εφικτή.