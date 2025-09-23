#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Η Nvidia επενδύει 100 δισ. στην OpenAI για νέα κέντρα δεδομένων ΑΙ

Συμφωνία-ορόσημο. Η Nvidia στηρίζει την OpenAI με έως $100 δισ. για υπερσύγχρονα data centers και τσιπ AI, ενισχύοντας την παγκόσμια κούρσα στην τεχνητή νοημοσύνη.

Δημοσιεύθηκε: 23 Σεπτεμβρίου 2025 - 08:44

Η Nvidia θα επενδύσει έως και 100 δισεκατομμύρια δολάρια στην OpenAI για την υποστήριξη νέων κέντρων δεδομένων και άλλων υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, μια συμφωνία-ορόσημο που υπογραμμίζει την εκρηκτική ζήτηση για εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης όπως το ChatGPT και την υπολογιστική ισχύ που απαιτείται για τη λειτουργία τους.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, οι εταιρείες ανακοίνωσαν τη συμφωνία τη Δευτέρα, αναφέροντας ότι υπέγραψαν μια επιστολή προθέσεων για μια στρατηγική συμφωνία. Η επένδυση έχει ως στόχο να βοηθήσει την OpenAI να κατασκευάσει κέντρα δεδομένων με χωρητικότητα τουλάχιστον 10 γιγαβάτ ισχύος - εξοπλισμένα με τα προηγμένα τσιπ της Nvidia για την εκπαίδευση και την ανάπτυξη μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Τα χρήματα θα δοθούν σταδιακά, με τα πρώτα 10 δισεκατομμύρια δολάρια να καταβάλλονται κατά την υπογραφή της συμφωνίας, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα. Η Nvidia πραγματοποιεί την επένδυση σε μετρητά και θα λάβει μετοχές της OpenAI ως μέρος της συμφωνίας, ανέφεραν τα άτομα, τα οποία ζήτησαν να μην κατονομαστεθούν επειδή οι συνομιλίες ήταν ιδιωτικές.

