Κάλας σε Ουγγαρία: Σταματήστε να αγοράζετε ρωσική ενέργεια!

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, κάλεσε την Ουγγαρία και άλλα μέλη της Ένωσης που εξακολουθούν αγοράζουν ενέργεια από τη Ρωσία, να τερματίσουν τις εισαγωγές, μεταδίδει το Bloomberg.

Η ΕΕ πρέπει να αποδεσμευτεί «ταχύτερα» από την εξαγωγές της Μόσχας, υποστήριξε. «Προσπαθούμε να πιέσουμε αυτά τα λίγα κράτη μέλη που εξακολουθούν να αγοράζουν ρωσική ενέργεια να δείξουν ότι αν θέλεις να σταματήσει αυτός ο πόλεμος, πρέπει να μειώσεις τη χρηματοδότηση του».

Παράλληλα, η Κάλας δήλωσε, ότι ορισμένοι από τους ηγέτες των χωρών αυτών είναι στενοί φίλοι του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίον κάλεσε να συμβάλει για να μεταπεισθούν. Συγκεκριμένα έφερε ως παράδειγμα την Ουγγαρία, η οποία αρνείται σθεναρά να τερματίσει τις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας, υποστηρίζοντας ότι είναι φθηνότερη.

Ωστόσο, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας, Πέτερ Σιγιάρτο, τόνισε ότι η Βουδαπέστη δεν θα σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, ακόμη και αν της το ζητήσει ο Τραμπ.

«Θα ήταν υπέροχο αν είχαμε πρόσβαση στη θάλασσα — θα μπορούσαμε να κατασκευάσουμε ένα διυλιστήριο ή έναν τερματικό σταθμό LNG στην ακτή» αγοράζοντας ενέργεια από όλον τον κόσμο. «Αλλά αυτό δεν ισχύει», είπε χαρακτηριστικά ο Σιγιάρτο.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΕ επιθυμεί να υιοθετήσει ένα 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας, που προβλέπει την απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού LNG ήδη από τον Ιανουάριο του 2027. Περιλαμβάνει επίσης κυρώσεις σε τράπεζες της Ρωσίας, της Λευκορωσίας και του Καζακστάν, σε ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, αλλά και εμπορικούς περιορισμούς σε κινεζικές και ινδικές οντότητες, μέσω των οποίων η Ρωσία μπορεί να παρακάμπτει τις κυρώσεις του μπλοκ.

Ειδικά οι σχέσεις Βρυξελλών-Πεκίνου έχουν ενταθεί μετά τη ρωσική εισβολή, με την Κάλας να υποστηρίζει ότι η Κίνα επιτρέπει στη Ρωσία να συνεχίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Τέλος όσον αφορά τις ΗΠΑ, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας χαιρέτισε την αλλαγή στάσης του προέδρου Τραμπ απέναντι στην Ουκρανία στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών την Τρίτη, ο οποίος σε ανάρτησή του δήλωσε ότι το Κίεβο μπορεί να ανακτήσει όλα τα χαμένα εδάφη που έχει καταλάβει η Ρωσία στον πόλεμο με τη βοήθεια της ΕΕ.