Meta Vibes: Νέα εποχή για βίντεο με AI

Την κυκλοφορία του Vibes ανακοίνωσε η Meta, ενός νέου feed για βίντεο AI μέσα στην εφαρμογή Meta AI. Η εταιρεία δήλωσε ότι αυτό είναι «το πρώτο βήμα προς έναν νέο τρόπο ανακάλυψης, δημιουργίας και κοινής χρήσης βίντεο AI».

Το Vibes επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν σύντομα βίντεο που παράγονται από τεχνητή νοημοσύνη, να δημιουργούν από το μηδέν ή να «αναμιγνύουν ένα υπάρχον βίντεο προσθέτοντας μουσική ή αλλάζοντας το στυλ για να το κάνουν δικό τους». Η ροή εμφανίζει μια ποικιλία βίντεο AI και γίνεται πιο εξατομικευμένη καθώς οι χρήστες τη χρησιμοποιούν.

Η Meta πρόσθεσε ότι οι χρήστες μπορούν να μοιράζονται τις δημιουργίες τους απευθείας στη ροή Vibes, να τις στέλνουν σε ιδιωτικά μηνύματα ή να τις δημοσιεύουν στο Instagram και στο Facebook.

Οπως σημειώνει το Viber, το Vibes ξεκίνησε χθες Πέμπτη στην εφαρμογή Meta AI και στον ιστότοπο meta.ai.