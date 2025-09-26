#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ο Τραμπ υπέγραψε διάταγμα για το TikTok ΗΠΑ

«Είχα μια πολύ καλή συζήτηση με τον Πρόεδρο Σι», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου. «Συζητήσαμε για το TikTok και άλλα θέματα, αλλά μιλήσαμε για το TikTok και μας έδωσε το πράσινο φως».

Ο Τραμπ υπέγραψε διάταγμα για το TikTok ΗΠΑ

Δημοσιεύθηκε: 26 Σεπτεμβρίου 2025 - 09:53

Τα σχέδια για να περάσουν οι δραστηριότητες της TikTok από την κινεζική ιδιοκτήτριά της, ByteDance, σε Αμερικανούς επενδυτές, προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, με αξιωματούχους να εκτιμούν την πιθανή αξία της σε 14 δισεκατομμύρια δολάρια και να περιγράφουν μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας της νέας επιχείρησης.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, σε εκτελεστικό διάταγμα που υπογράφηκε την Πέμπτη στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία συμμορφώνεται με νόμο του 2024 που απαιτεί από την ByteDance να εκχωρήσει τον έλεγχο ή να αντιμετωπίσει απαγόρευση στις ΗΠΑ της δημοφιλούς πλατφόρμας κοινής χρήσης βίντεο. Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης ότι είχε λάβει την έγκριση του Κινέζου ομολόγου του, Σι Τζινπίνγκ, για τη συμφωνία.

«Είχα μια πολύ καλή συζήτηση με τον Πρόεδρο Σι», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου. «Συζητήσαμε για το TikTok και άλλα θέματα, αλλά μιλήσαμε για το TikTok και μας έδωσε το πράσινο φως».

Η συμφωνία που επιδιώκει να οριστικοποιήσει ο Τραμπ θα μετατρέψει τις δραστηριότητες της TikTok στις ΗΠΑ σε μια νέα επιχείρηση με έδρα τις ΗΠΑ, η οποία θα ανήκει κυρίως σε Αμερικανούς επενδυτές, με το μερίδιο της ByteDance να μειώνεται σε λιγότερο από 20%, όπως απαιτείται από τον νόμο περί εθνικής ασφάλειας. Η πώληση θα συμβάλει στην εκπλήρωση μιας προεκλογικής υπόσχεσης του Τραμπ και θα εξαλείψει ένα εμπόδιο στις σχέσεις με την Κίνα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πάνω από 4,5 εκατ. χρήστες μετράει το TikTok στην Ελλάδα

Η Oracle αναλαμβάνει τον έλεγχο του TikTok στις ΗΠΑ

Το TikTok μένει στις ΗΠΑ με κινεζικό αλγόριθμο

Αινιγματικός Τραμπ για τα F-35 μετά το ραντεβού με Ερντογάν

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - TELECOMS

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο