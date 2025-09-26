Ο Τραμπ υπέγραψε διάταγμα για το TikTok ΗΠΑ

Τα σχέδια για να περάσουν οι δραστηριότητες της TikTok από την κινεζική ιδιοκτήτριά της, ByteDance, σε Αμερικανούς επενδυτές, προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, με αξιωματούχους να εκτιμούν την πιθανή αξία της σε 14 δισεκατομμύρια δολάρια και να περιγράφουν μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας της νέας επιχείρησης.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, σε εκτελεστικό διάταγμα που υπογράφηκε την Πέμπτη στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία συμμορφώνεται με νόμο του 2024 που απαιτεί από την ByteDance να εκχωρήσει τον έλεγχο ή να αντιμετωπίσει απαγόρευση στις ΗΠΑ της δημοφιλούς πλατφόρμας κοινής χρήσης βίντεο. Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης ότι είχε λάβει την έγκριση του Κινέζου ομολόγου του, Σι Τζινπίνγκ, για τη συμφωνία.

«Είχα μια πολύ καλή συζήτηση με τον Πρόεδρο Σι», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου. «Συζητήσαμε για το TikTok και άλλα θέματα, αλλά μιλήσαμε για το TikTok και μας έδωσε το πράσινο φως».

Η συμφωνία που επιδιώκει να οριστικοποιήσει ο Τραμπ θα μετατρέψει τις δραστηριότητες της TikTok στις ΗΠΑ σε μια νέα επιχείρηση με έδρα τις ΗΠΑ, η οποία θα ανήκει κυρίως σε Αμερικανούς επενδυτές, με το μερίδιο της ByteDance να μειώνεται σε λιγότερο από 20%, όπως απαιτείται από τον νόμο περί εθνικής ασφάλειας. Η πώληση θα συμβάλει στην εκπλήρωση μιας προεκλογικής υπόσχεσης του Τραμπ και θα εξαλείψει ένα εμπόδιο στις σχέσεις με την Κίνα.