Η EBU βάζει σε ψηφοφορία τη συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision

Η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση επιβεβαίωσε ότι θα πραγματοποιήσει διαδικτυακή ψηφοφορία τον Νοέμβριο, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει στον αποκλεισμό του Ισραήλ από τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision της επόμενης χρονιάς.

Οπως μεταδίδει ο Guardian, σε επιστολή που απέστειλε την Πέμπτη στους συμμετέχοντες ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, η πρόεδρος της EBU, Delphine Ernotte Cunci, έγραψε ότι υπήρχε «πρωτοφανής ποικιλία απόψεων» σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ στην Eurovision και ότι το ζήτημα απαιτούσε «ευρύτερη δημοκρατική βάση».

Σε δήλωσή της, η EBU ανέφερε: «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι έχει σταλεί επιστολή από το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης στους γενικούς διευθυντές όλων των μελών μας, στην οποία τους ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί ψηφοφορία σχετικά με τη συμμετοχή στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 2026, κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης της EBU, η οποία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις αρχές Νοεμβρίου».

Η απόφαση έρχεται μετά την απειλή αρκετών ευρωπαϊκών ραδιοτηλεοπτικών φορέων, μεταξύ των οποίων εκείνοι της Ισπανίας, των Κάτω Χωρών, της Ιρλανδίας, της Ισλανδίας και της Σλοβενίας, να μποϊκοτάρουν την επόμενη διοργάνωση του μεγαλύτερου ζωντανού μουσικού γεγονότος στον κόσμο, εάν επιτραπεί η συμμετοχή του Ισραήλ.

Η Ρωσία αποκλείστηκε από την Eurovision μετά την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία το 2022. Εν τω μεταξύ, το Ισραήλ, που έχει κερδίσει τον διαγωνισμό τέσσερις φορές από το ντεμπούτο του το 1973, συνέχισε να συμμετέχει τα τελευταία δύο χρόνια, παρά τις διαμάχες σχετικά με τη συμμετοχή του.