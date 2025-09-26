Facebook και Instagram χωρίς διαφημίσεις με συνδρομή

Η Meta Platforms θα προσφέρει σύντομα επί πληρωμή το Facebook και το Instagram στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες θα καταργούν τις διαφημίσεις και από τις δύο πλατφόρμες.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, τις επόμενες εβδομάδες, οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν 2,99 λίρες (περίπου 3,5 ευρώ) τον μήνα για να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα κοινωνικά δίκτυα χωρίς διαφημίσεις ή 3,99 λίρες (περίπου 4,5 ευρώ) για τις εφαρμογές iOS ή Android.

Η Meta δήλωσε ότι χρεώνει περισσότερα για την πρόσβαση στις εφαρμογές λόγω των συνδρομών που επιβάλλουν η Apple και η Alphabet στα αντίστοιχα καταστήματα εφαρμογών τους.

Η κυκλοφορία έρχεται καθώς η Meta συνεχίζει να προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ της αυστηρής προσέγγισης της Ευρώπης όσον αφορά την ιδιωτικότητα στο διαδίκτυο και των αυξανόμενων πωλήσεων που προέρχονται από τη διαφήμιση, οι οποίες αντιπροσώπευαν το 97% των εσόδων της πέρυσι.

Η Meta θα αρχίσει να ενημερώνει τους χρήστες άνω των 18 ετών ότι μπορούν να εγγραφούν στο Facebook ή το Instagram χωρίς να βλέπουν διαφημίσεις, ανέφερε η εταιρεία. Θα εξακολουθούν να έχουν την επιλογή να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες δωρεάν με διαφημίσεις, ανέφερε.