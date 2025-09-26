#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Το Spotify αφαίρεσε 75 εκατ. spam τραγούδια από AI

Το AI-generated spam γίνεται πρόβλημα για τις πλατφόρμες streaming και τους μουσικούς. Κάθε αναπαραγωγή διάρκειας πάνω από 30 δευτερόλεπτα δημιουργεί δικαιώματα για τον απατεώνα και μειώνει τις πληρωμές προς τους πραγματικούς καλλιτέχνες.

Δημοσιεύθηκε: 26 Σεπτεμβρίου 2025 - 14:53

To Spotify αποκάλυψε ότι αφαίρεσε 75 εκατομμύρια spam κομμάτια από την πλατφόρμα της τον τελευταίο χρόνο, καθώς τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης αυξάνουν τη δυνατότητα απατεώνων να δημιουργούν ψεύτικη μουσική.

Οπως σημειώνει ο Guardian, η μεγαλύτερη υπηρεσία μουσικής ροής στον κόσμο ανακοίνωσε καταστολή κομματιών, παραδεχόμενη ότι η άνοδος των ισχυρών εργαλείων AI συνέπεσε με σημαντική αύξηση του spam περιεχομένου που έπρεπε να αφαιρεθεί.

Το AI-generated spam γίνεται πρόβλημα για τις πλατφόρμες streaming και τους μουσικούς καλλιτέχνες, καθώς κάθε αναπαραγωγή διάρκειας άνω των 30 δευτερολέπτων δημιουργεί δικαιώματα για τον απατεώνα και μειώνει τις πληρωμές προς τους πραγματικούς καλλιτέχνες.

 

