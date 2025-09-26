Κομισιόν: Στις ράγες το σχέδιο δανείου €140 δισ. από ρωσικά assets στο Κίεβο

Οι πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκινούν συζητήσεις για το σχέδιο παροχής νέων δανείων ύψους 140 δισ. ευρώ στην Ουκρανία με τη χρήση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής κεντρικής τράπεζας.

Σύμφωνα με πρόταση που είδε το Bloomberg, μετρητά που αντλήθηκαν από τα περίπου 185 δισεκατομμύρια ευρώ σε ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχει η Euroclear θα ανακατευθυνθούν σταδιακά στην ΕΕ, ώστε να μπορέσει να εκδώσει δάνεια στο Κίεβο.

Ταυτόχρονα, η ΕΕ θα συνάψει μια «προσαρμοσμένη σύμβαση χρέους» με την Euroclear, με επιτόκιο 0%, για να διασφαλίσει ότι ο οίκος με έδρα το Βέλγιο μπορεί να ικανοποιήσει τυχόν μελλοντικές ρωσικές αξιώσεις, σύμφωνα με το έγγραφο.

Το Κίεβο θα πρέπει να αποπληρώσει το δάνειο — το οποίο η ΕΕ θα αποπληρώσει στη συνέχεια στην Euroclear — μόνο εάν η Μόσχα συμφωνήσει να χρηματοδοτήσει την ανοικοδόμηση και τις αποζημιώσεις της Ουκρανίας ή εάν αρθούν οι ρωσικές κυρώσεις. Θεωρητικά, αυτό σημαίνει ότι η στήριξη δεν θα προστεθεί στο χρέος της Ουκρανίας ούτε θα θεωρηθεί άμεση κατάσχεση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Η ΕΕ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι τα περιουσιακά στοιχεία θα παραμείνουν παγωμένα μέχρι να αποζημιώσει την Ουκρανία η Μόσχα για τις ζημιές που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στη χώρα.

Η επιχείρηση θα έχει την εγγύηση των κρατών μελών, αναφέρει το σημείωμα.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς τάχθηκε υπέρ του σχεδίου την Πέμπτη, ενώ και η G7 συζητά τη χρήση των περιουσιακών στοιχείων με σκοπό την αύξηση της οικονομικής πίεσης στη Ρωσία. Παράλληλα, η G7 διερευνά την επιβολή κυρώσεων στον ενεργειακό τομέα και τα έσοδα της Μόσχας, καθώς και σε δίκτυα τρίτων χωρών που επιτρέπουν το εμπόριο ρωσικού πετρελαίου.

Η ΕΕ είχε συμφωνήσει ήδη να παράσχει στην Ουκρανία δάνεια ύψους 45 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσω πρωτοβουλίας της G7, η οποία χρησιμοποιεί τα κέρδη που προκύπτουν από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. Αυτά τα δάνεια θα συνεχίσουν να καλύπτονται από το νέο μοντέλο της ΕΕ, αφήνοντας περίπου 140 δισεκατομμύρια ευρώ σε νέα χρηματοδότηση για το Κίεβο, αναφέρει το έγγραφο.

Οι ηγέτες της ΕΕ, οι οποίοι θα συναντηθούν σε σύνοδο κορυφής στην Κοπεγχάγη την επόμενη εβδομάδα, θα πρέπει να εγκρίνουν το σχέδιο προτού τεθεί σε ισχύ. Το Βέλγιο, όπου βρίσκονται τα περισσότερα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, αντιστέκεται εδώ και καιρό σε μια τέτοια κίνηση.

«Να παίρνουμε τα χρήματα του Πούτιν και να μένουμε με τα ρίσκα. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Βελγίου Μπαρτ ντε Βεβέρ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Belga.