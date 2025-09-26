#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Πυραύλους Tomahawk ζήτησε ο Ζελένσκι από τον Τραμπ

Οπλικό σύστημα που μπορεί να χτυπήσει σε αποστάσεις πάνω από 2.000 χλμ. ζητά το Κίεβο. Πιστεύει ότι έτσι θα σύρει τον Πούτιν στη διαπραγμάτευση. Ακόμα και χωρίς να τους χρησιμοποιήσει...

Δημοσιεύθηκε: 26 Σεπτεμβρίου 2025 - 19:36

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζήτησε από τον Πρόεδρο Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους την Τρίτη να παράσχει στην Ουκρανία πυραύλους Tomahawk, οι οποίοι θα μπορούσαν να δώσουν στην Ουκρανία τη δυνατότητα να χτυπήσει βαθιά μέσα στη Ρωσία ακόμα και μέχρι τη Μόσχα, γράφει το Axios.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ζελένσκι δήλωσε στο «The Axios Show» την Τετάρτη ότι είχε ζητήσει από τον Τραμπ ένα επιπλέον σύστημα όπλων που θα μπορούσε να αναγκάσει τον Πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, να συμμετάσχει σε ειρηνευτικές συνομιλίες — ίσως χωρίς η Ουκρανία να χρειαστεί καν να το χρησιμοποιήσει.

Ο Ζελένσκι δεν ανέφερε το συγκεκριμένο σύστημα όπλων κατά τη συνέντευξή του στον Barak Ravid του Axios, αλλά δήλωσε ότι αν η Ρωσία γνώριζε ότι η Ουκρανία το έχει, η πίεση για συνομιλίες θα αυξανόταν σημαντικά.

Ένας Ουκρανός αξιωματούχος και μια άλλη πηγή που γνωρίζει τι έγινε στη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι επιβεβαίωσαν ότι επρόκειτο για τον Tomahawk — έναν πύραυλο μεγάλου βεληνεκούς με καθοδήγηση υψηλής ακρίβειας.

Η Ουκρανία έχει ζητήσει Tomahawk από τις ΗΠΑ αρκετές φορές τον περασμένο χρόνο. Ήταν το μόνο σύστημα όπλων στη λίστα που ο Τραμπ δεν συμφώνησε να πουλήσει σε χώρες του ΝΑΤΟ για λογαριασμό της Ουκρανίας, σύμφωνα με πηγή με γνώση της διαδικασίας αυτής.

Ο Ζελένσκι σημείωσε ότι η Ουκρανία μπορεί ήδη να φτάσει βαθιά μέσα στη Ρωσία με drones, αλλά πολλοί στρατιωτικοί στόχοι διαθέτουν προηγμένα συστήματα αεράμυνας που είναι δύσκολο να παρακαμφθούν με drones. Ο Tomahawk, που κατασκευάζεται από την RTX, έχει πολύ μεγαλύτερο βεληνεκές από τους πυραύλους που έχουν διατεθεί μέχρι στιγμής από το ΝΑΤΟ, φτάνοντας μέχρι και τα 1.000 μίλια σε σύγκριση με περίπου 190 μίλια για τους ATACMS αμερικανικής κατασκευής. Είναι επίσης πολύ ταχύτερος από τα drones της Ουκρανίας και έχει μεγαλύτερη ισχύ καταστροφής.

Η Ουκρανία έχει προσπαθήσει να παρακάμψει την απροθυμία των εταίρων της να παρέχουν όπλα μεγάλης εμβέλειας αναπτύσσοντας τα δικά της συστήματα, όπως τα Palianytsia και Flamingo, τα οποία όμως δεν διαθέτουν το πολυετές ιστορικό αξιοπιστίας του Tomahawk.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ο Τραμπ του είπε «θα δουλέψουμε πάνω σε αυτό» όταν ζήτησε το νέο σύστημα όπλων.

 

