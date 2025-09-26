WSJ: Ο Τραμπ θετικός στην αποστολή πυραύλων Tomahawk στο Κίεβο

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε στον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι ήταν ανοιχτός στο να άρει κάποιους περιορισμούς στη χρήση αμερικανικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς από την Ουκρανία για επιθέσεις μέσα στη Ρωσία, αλλά δεν δεσμεύτηκε να το πράξει κατά τη διάρκεια της συνάντησης τους την Τρίτη, σύμφωνα με υψηλόβαθμο Αμερικανό αξιωματούχο και Ουκρανό αξιωματούχο που μίλησαν στη WSJ.

O Ζελένσκι ζήτησε από τον Τραμπ περισσότερους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς και έγκριση για τη χρήση τέτοιων όπλων ώστε να χτυπήσει το Κίεβο στόχους εντός της ρωσικής επικράτειας. Ο Τραμπ απάντησε ότι δεν αντιτίθεται στην ιδέα, αν και και οι δύο αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο πρόεδρος δεν έδωσε καμία δέσμευση ότι θα ανακαλέσει την απαγόρευση στην πραγματοποίηση τέτοιων επιθέσεων.

Αν τα σχόλια του Τραμπ σηματοδοτούν αλλαγή πολιτικής, αυτό θα μπορούσε να επιτρέψει στην Ουκρανία να πλήξει περισσότερους στόχους βαθύτερα στην επικράτεια της Ρωσίας.

Εδώ και μήνες, η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει εμποδίσει την Ουκρανία να χρησιμοποιήσει αμερικανικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων Army Tactical Missile Systems (γνωστά ως ATACMS), για να βομβαρδίσει τη Ρωσία, γεγονός που έχει προκαλέσει παράπονα από το Κίεβο ότι δεν μπορεί να απαντήσει αποτελεσματικά στις επιθέσεις της Μόσχας.

Στη συνάντησή τους στη Νέα Υόρκη, ο Ζελένσκι ζήτησε από τον Τραμπ πύραυλους Tomahawk, σύμφωνα με τους αξιωματούχους, οι οποίοι έχουν εμβέλεια περίπου 900 έως 1.500 μίλια — ένα αίτημα που αποκάλυψε ο Ουκρανός πρόεδρος σε συνέντευξή του στο Axios που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή. Σύμφωνα με τον υψηλόβαθμο Αμερικανό αξιωματούχο και έναν υψηλόβαθμο Ευρωπαίο αξιωματούχο, η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξετάζει την αποστολή Tomahawk και άλλων όπλων μεγάλου βεληνεκούς στην Ουκρανία.

Ουκρανοί αξιωματούχοι πρόκειται να ταξιδέψουν στην Ουάσιγκτον για συνομιλίες με τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τις πηγές της WSJ.