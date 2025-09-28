ΗΠΑ: Σενάριο για δασμούς σε ξένες ηλεκτρονικές συσκευές με βάση τα τσιπ

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να επιβάλλει δασμούς σε ξένες ηλεκτρονικές συσκευές με βάση τον αριθμό των τσιπ σε αυτές, στην προσπάθειά της να ωθήσει τις εταιρείες να μεταφέρουν την παραγωγή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με το σχέδιο, το Υπουργείο Εμπορίου θα επιβάλει δασμό ίσο με ένα ποσοστό της εκτιμώμενης αξίας του περιεχομένου του τσιπ του προϊόντος.

«Η Αμερική δεν μπορεί να εξαρτάται από ξένες εισαγωγές για τα προϊόντα ημιαγωγών που είναι απαραίτητα για την εθνική και οικονομική μας ασφάλεια», απάντησε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κους Ντεσάι, όταν ρωτήθηκε για τις λεπτομέρειες.

«Η κυβέρνηση Τραμπ εφαρμόζει μια λεπτή, πολύπλευρη προσέγγιση για την επαναφορά της κρίσιμης μεταποίησης στις Ηνωμένες Πολιτείες με δασμούς, φορολογικές ελαφρύνσεις, απορρύθμιση και ενεργειακή αφθονία», πρόσθεσε.

Αν εφαρμοστεί αυτό το σχέδιο, θα πληγεί ένα ευρύ φάσμα καταναλωτικών προϊόντων, από οδοντόβουρτσες έως φορητούς υπολογιστές, αυξάνοντας πιθανώς τον πληθωρισμό, καθώς επιδιώκει να ενισχύσει την αμερικανική μεταποίηση.

Μια τέτοια ενέργεια θα μπορούσε να αυξήσει το κόστος των καταναλωτικών αγαθών «σε μια εποχή που οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν πληθωριστικό πρόβλημα, με τον πληθωρισμό σαφώς πάνω από τον στόχο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) και επιταχυνόμενο», δήλωσε ο Μάικλ Στρέιν, οικονομολόγος του συντηρητικού American Enterprise Institute. Ο στόχος του πληθωρισμού της Fed είναι 2%.

Ακόμη και τα εγχώρια παραγόμενα προϊόντα πιθανότατα θα γίνουν πιο ακριβά, εξαιτίας των δασμών σε βασικούς εισροές που απαιτούνται για την παραγωγή αυτών των αγαθών, πρόσθεσε ο Στρέιν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει εφαρμόσει μια σειρά από δασμούς που αποσκοπούν στην ενίσχυση της αμερικανικής μεταποίησης. Ωστόσο, υπάρχουν ερωτηματικά σχετικά με τα προϊόντα που περιέχουν τσιπ και τα οποία θα πληγούν από τους δασμούς.

Ο Τραμπ δήλωσε τον Αύγουστο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλουν δασμούς περίπου 100% στις εισαγωγές ημιαγωγών, αλλά θα εξαιρέσουν εταιρείες που κατασκευάζουν στις ΗΠΑ ή έχουν δεσμευτεί να το πράξουν.

Μία από τις πηγές που συμβουλεύτηκε το Reuters ανέφερε ότι το Υπουργείο Εμπορίου εξετάζει την επιβολή δασμών 25% για περιεχόμενο που σχετίζεται με τσιπ σε εισαγόμενες συσκευές, με συντελεστές 15% για ηλεκτρονικά είδη από την Ιαπωνία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, τονίζοντας ότι τα στοιχεία είναι προκαταρκτικά.

Οι πηγές πρόσθεσαν ότι το Υπουργείο Εμπορίου έχει επίσης εξετάσει το ενδεχόμενο κάποιας απαλλαγής από τον φόρο αν μια εταιρεία μεταφέρει το ήμισυ της παραγωγής της στις ΗΠΑ, αλλά δεν είναι ακόμη σαφές πώς θα λειτουργούσε κάτι τέτοιο.